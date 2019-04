U rujnu stiže The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Ekipa Telltalea je na samom vrhuncu popularnosti televizijske serije The Walking Dead prije šest godina objavila prvu epizodu svog avanturističkog serijala istog imena. A New Day, kako joj je podnaslov, je predstavila svježi koncept avantura s naglaskom na razvoj priče i likova uz teške odluke koje utječu na događaje koji slijede, dok je rješavanje zagonetki bilo u drugom planu. U svakom slučaju, Telltale je uspješno gurao dogodovštine mlade Clementine kroz svijet napučen zombijima sve do rujna prošle godine kada je zbog financijskih poteškoća morao zatvoriti svoja vrata uz samo dvije dovršene epizode posljednje sezone. Srećom po nas, u priču je uskočio Skybound koji je uspio dovršiti preostale dvije i završiti serijal, a ista ekipa je novom objavom najavila kompilaciju The Walking Dead: The Telltale Definitive Series.

Spomenuta bi trebala postati dostupna tijekom rujna i donosi sve četiri sezone uključujući zasebno izdanje The Walking Dead: Michonne što sve zajedno igračima garantira preko 50 sati igrivosti kroz 23 epizode uz poboljšanja grafike i igrivosti, kao i dodatne digitalne bonuse poput komentara developera, rekreacije klasičnih izbornika, više od 40 glazbenih podloga i tako redom. Uz standardno izdanje, Skybound je najavio i tri posebna za kolekcionare koji stižu u klasičnom pakiranju i svako, ovisno o cijeni, uz spomenute sadržaje u kutijama donose sitnice koje fanovima život znače. Protector Pack se nudi za 99,99 dolara, Guardian Pack za 249,99, dok je najskuplje izdanje, Signature Pack, bilo dostupno za 349,99 dolara. Naime, netom po otvaranju predbilježbi, svih sto dostupnih primjeraka Guradian Packa je razgrabljeno u vrlo kratkom vremenu, ne samo zbog postera s potpisima developera i glumaca koji su oživjeli likove, već je svoj autogram na njemu udijelio i Robert Kirkman, tvorac franšize The Walking Dead.