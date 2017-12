U tri dana COD: WWII zaradio više od 500 milijuna dolara

Nova igra u popularnom FPS serijalu Call of Duty počela se prodavati prije tri dana, a prema procjeni Activisiona zaradila je više od filmskih hitova Thor: Ragnarok i Wonder Woman zajedno

Serijal Call of Duty uvijek je bio popularan, a kako to izgleda u obliku prodajnih rezultata i zarade odlučio nam je demonstrirati izdavač Activision. Call of Duty: WWII izašao je prošlog petka i do kraja vikenda je zarada premašila 500 milijuna američkih dolara, zbog čega je izdavač imao potrebu naglasiti da je prema njihovim procjenama to bolja zarada koju su u toliko dana ostvarili zadnja dva velika hita sa superjunacima, Thor: Ragnarok i Wonder Woman.

Activision je također odlučio javnost obavijestiti kako je novi COD na PlayStationu 4 srušio rekord za broj prodanih jedinica u prvom danu od izlaska igre te kako je ukupan broj prodanih jedinica na svim platformama dvostruko veći od prošlogodišnjeg promašaja u futurističkom okruženju, Call of Duty: Infinite Warfare. Uz to su spomenuli kako su multiplayer i Nazi zombi modovi privukli do sada najveći broj igrača na PC-u i konzolama.

"Izazvali smo igrače da opet okupe svoje timove i odazvali su se u najvećem broju kojeg smo ikad vidjeli na aktualnoj generaciji konzola i PC-u. Call of Duty: WWII je povratak serijala korijenima i rezultati su nevjerojatni", rekao je predsjednik Activisiona Eric Hirshberg i dodao kako će definitivno nastaviti podržavati zajednicu igrača učestalim nadogradnjama i novim sadržajem.

Call of Duty: WWII izašao je 3. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a od jučer ga mogu zaigrati i oni koji su odlučili kupiti Xbox One X. Igra je dobila veoma dobre ocjene od kritičara i mnogi su zadovoljni povratkom radnje u prošlost te multiplayer komponentama igre. Najnoviji trailer možete pogledati ispod teksta, dok ćete sve druge informacije o igri pronaći na službenim stranicama.