Ubisoft besplatno dijeli Far Cry 3 za PC, po mnogima najbolje poglavlje serijala

Besplatne igre, a pritom odlične, su prilika koja se ne propušta, no valja biti brz jer samo do subote u svoje kolekcije imate priliku uvrstiti Far Cry 3 u verziji za PC

Uz nadolazeći Far Cry 6 koji je takoreći pred vratima, Ubisoft nas je odlučio dodatno zagrijati za novo poglavlje ovog dugovječnog serijala koji je imao uspona i padova, no ako bismo neki nastavak morali posebno izdvojiti, onda je to upravo Far Cry 3. Isti se do subote dijeli u verziji za PC putem Ubisoft Connecta, pa požurite s prisvajanjem u kolekcije kako bi u njima ostao zauvijek. Far Cry 3 nas vodi na tropski arhipelag Rook Islands gdje su glavni junak Jason Brody i njegovi prijatelji odlučili provesti praznike, no sve krene po zlu kada ih zarobe pirati i planiraju prodati u roblje.

Uz igrivost koja se sastoji od borbe i istraživanja, igrači će se sukobiti s ljudskim protivnicima, ali i samom divljinom za što će im na raspolaganju biti čitav arsenal oružja od strojnica i snajpera, do eksploziva i mina. Oni koji preferiraju oprezniji pristup nadmoćnijim neprijateljima, mogu se prikradati i eliminirati ih bez podizanja alarma, a napredak donosi iskustvene bodove kojima možemo ojačati određene sposobnosti.

Kritika je hvalila veći naglasak na priči u odnosu na prethodnike, a posebno odlično odglumljenog i ozvučenog glavnog negativca Vaasa Montenegra za što je zaslužan Michael Mando koji je njegovo ludilo toliko vjerno prikazao da ga i danas pamtimo kao jednog od najupečatljivijih antagonista koje smo u igrama ikad vidjeli, a tijekom godina smo se susreli sa svakojakima.

Premda su predbilježbe bile slabe, zahvaljujući odličnim ocjenama i nebrojenim nominacijama i nagradama koje je Far Cry 3 pokupio, igra je u konačnici prodana u preko deset milijuna primjeraka što je bio veliki uspjeh.