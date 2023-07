Ubisoft briše neaktivne račune igrača na Ubisoft Connectu, negdašnjem Uplayu

Iako se isprva mislilo kako je riječ o lažnom e-mailu, njegovu legitimnost je javno potvrdila korisnička podrška Ubisofta. Naime, nepoznat broj igrača koji ima korisnički račun na Ubisoft Connectu je na društvenim mrežama objavio e-mail Ubisofta u kojem ih upozoravaju da će im isti biti zatvoren uz trajni gubitak igara koje imaju na njemu ukoliko se u narednih 30 dana ne logiraju i kliknu na link kako bi otkazali brisanje računa.

Obzirom da je riječ o ne tako često korištenom servisu, iskreno ga ni sami ga ne bismo pokretali da nam nije namješten na automatsko podizanje s Windowsima zbog potreba posla, mnogi igrači su i zaboravili da ga imaju ako su ga, primjerice, kreirali prije desetak ili više godina.

Iako je tada bilo "revolucionarno" imati vlastiti pokretač igara, vremenom se pokazalo da je to besmislica, poglavito jer su korisnici umjesto jednog središnjeg mjesta s kolekcijom nabavljenih igara, morali imati njih nekoliko. Prisjetimo se Origina, Bethesda Launchera i brojnih drugih koji su svako malo nešto preuzimali ili nas obavještavali, a krajnji je rezultat bio da smo ih uredno sve gasili i pokretali isključivo ako smo nešto s njih odlučili zaigrati.

U posljednje vrijeme svi takvi odlaze u povijest, pa smo nedavno pisali da je i Blizzard kao jedan od pionira odlučio neke svoje igre prebaciti na Steam. Daleko je to od pune integracije njihovih naslova sa spomenutim Valveovim servisom i konačnog gašenja Battle.net-a, ali je svakako jasan pokazatelj u kojem smjeru industrija cilja i da su se Steam, Epic Games Store i eventualno GOG.com profilirali kao jedini potrebni.

Vratimo se na temu. Ubisoftovo opravdanje kako na taj način održavaju bazu korisnika je dakako glupost, no činjenica jest da smo na to njihovo "pravo" pristali prihvaćanjem uvjeta korištenja, one hrpe teksta koju nitko nikad ne čita. Dapače, na svojim korisničkim stranicama čak imaju poseban dio u kojem sve stoji "crno na bijelo" uz napomenu kako račune ne brišu automatski, već će korisnici biti obaviješteni e-mailom.

Uglavnom, nakon što su se igrači počeli žaliti, reagirala je njihova korisnička podrška koja je na Twitteru ponovila kako svi koji su primili sporni e-mail imaju mjesec dana da otkažu brisanje računa, pa provjerite svoje sandučiće ili možda bolje, logirajte se na Ubisoft Connect kako bi bili mirni bar za neko vrijeme. Koliko dugo, nažalost, nigdje nije navedeno.