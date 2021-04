Ubisoft gasi multiplayer podršku za nekolicinu starijih igara

Na Ubisoftovom forumu je osvanula vijest kojom Ubisoft najavljuje gašenje online servisa za nekolicinu svojih starijih naslova. Iako ova najava neće oduševiti igrače i sasvim sigurno nije bila donesena preko noći, očito je interes za igre koje su zahvaćene vrlo mali i samo rijetki ih zaigraju u multiplayeru.

Dakako, solo igranje će i dalje biti moguće, no naslovi koji su navedeni više neće imati opciju mrežnog igranja, a uz to, igrači više neće dobivati vezane novosti dok su u njima, prestat će podrška za povezivanje s drugim igračima, nema više nagrada, niti zarađivanja Ubisoftovih Unitsa za određena dostignuća, te se dodatni sadržaji više neće moći otključati. Uz to, izdavači navode kako eventualni in-game novac potrebno potrošiti prije gašenja servisa jer neće biti refundiran. U nastavku slijedi tablica s igrama s čijim multiplayer ćemo se uskoro pozdraviti.