Ubisoft još jednom odgodio Prince of Persia Remake, ovog puta bez novog datuma izlaska

Kada je Ubisoft u rujnu prošle godine rekao da rade na remakeu odličnog Prince of Persia: The Sands of Time, igrači su bili oduševljeni. Entuzijazam je splasnuo nakon što su vidjeli kako remake izgleda. "Bodež je toliko snažan da je vratio grafiku u eru PlayStationa 3 i Xboxa 360", jedan je od pristojnijih komentara, a najavni trailer ima dosta više negativnih nego pozitivnih reakcija.

To je sigurno bio jedan od razloga zbog kojeg je francuski izdavač početkom prosinca odlučio pomaknuti datum izlaska. Remake je najprije trebao izaći 21. siječnja 2021. godine, da bi došlo do promjene plana i novog datuma koji je glasio 18. ožujka. Očito je ta procjena bila loša, zato što je igra sada opet odgođena, a novi datum, ni okvirni, nismo dobili. Vijest je stigla putem društvenih mreža i izgleda ovako:

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

"Otkad smo najavili Prince of Persia: The Sands of Time Remake u rujnu, od vas smo dobili puno povratnih informacija o ovom voljenom serijalu. Vaša strast i podrška motivira naše timove da naprave najbolju moguću igru. Uzevši to u obzir, odlučili smo pomaknuti datum izlaska za Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Dodatno vrijeme omogućit će našim timovima da naprave remake koji donosi nešto novo, ali koji ostaje vjeran originalu", stoji u objavi.

Na remakeu rade dva tima sa sjedištem u Indiji, Ubisoft Mumbai i Pune, pa kad uspiju dovesti igru u red izaći će za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Nakon najave i prva dva trailera nismo vidjeli što se događa s projektom, ali će sigurno Ubisoft pokazati kako napreduju s razvojem kad budu spremni. Do tada možete pratiti službene stranice ako želite biti u toku s novostima.