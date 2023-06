Ubisoft održao vlastitu prezentaciju Ubisoft Forward 2023 s brojnim zanimljivostima

Prošlotjedni Microsoftov Xbox Games Showcase 2023 će biti teško nadmašiti, no i ostali izdavači imaju pokojeg asa u rukavu. Dokazao je to Ubisoft jučerašnjim Ubisoft Forwardom 2023 tijekom kojeg je igračima predstavljen niz novih informacija o naslovima koji dolaze. Udarni je bez ikakve sumnje Star Wars Outlaws koji je prvotno najavljen na Microsoftovoj prezentaciji, no Ubisoft je glavnu stvar čuvao za vlastitu.

Riječ je o prikazu konkretne igrivosti u trajanju od desetak minuta tijekom kojih možemo dobiti uvid u borbu, sposobnosti našeg pratitelja Nixa, podmićivanje imperijalnog časnika, bijeg brodom i tako redom. Za razvoj je zadužena ekipa Massive Entertainmenta i kako smo pisali, riječ je o igri otvorenog svijeta u kojoj pratimo priču krijumčarke Kay Vess u razdoblju kada Imperij lovi preostale Jedije i kriminalci imaju prilično prostora za prosperitet.

Avatar: Frontiers of Pandora je najavljen prije šest godina i trebali smo ga zaigrati prošle, no naknadno je odgođen, a jučer smo doznali i konkretan datum izlaska. Rađen prema filmovima Avatar, igra je trebala popratiti prošlogodišnji film Avatar: The Way of Water, no stići će na tržište godinu kasnije, točnije 7. prosinca. Priča kaže kako je domorotkinja Na'vi, trenirana od strane okupatorskih RDA kako bi se borila protiv vlastitog naroda, shvatila da radi za krivu stranu i okreće se protiv svojih dojučerašnjih poslodavaca. Sudeći po igrivosti, Avatar: Frontiers of Pandora je nalik na Far Cry, odnosno očekuje nas otvoreni svijet u kojem ćemo napadati uporišta RDA, koristiti razna oružja, napredovati i otkrivati nova područja.

Iako na Ubisoft Forwardu nije spominjan reboot akcijske avanture Prince of Persia: Sands of Time koji je prije koji mjesec ponovo vraćen na početak, Ubisoft je prikazao igrivost 2D akcije Prince of Persia: The Lost Crown. Uz polu-otvoreni svijet koji će se otkrivati kako naš junak stječe nove sposobnosti, očekuje nas mnogo borbe i spektakularnih završnih poteza, a spominje se i kako manipulacija vremenom nije vezana isključivo za našeg princa, već će je protiv nas moći iskoristiti i naši neprijatelji.

Nismo ni očekivali da bi ovo predstavljanje noviteta moglo proći bez Assassin's Creeda, pa smo dobili duži prikaz igrivosti Assassin's Creed Miragea koji se vraća prikradanju i tihim eliminacijama kao osnovnom stilu igranja. Najavljeno je i kako će Assassin's Creed Nexus, VR izdanje ovog serijala kao glavne likove imati Ezia, Kassandru i Connora, sve redom poznate junake ranijih poglavlja, te da će donijeti prepoznatljivu igrivost, ali iz prvog lica. Prema planu, Nexus je u izradi isključivo za Meta Quest 2 uz još uvijek nepoznat datum izlaska, dok je testiranje mobilnog spin-offa ovog serijala pod radnim nazivom Jade započelo ovaj mjesec.

Od ostalih novosti, Ubisoft je potvrdio kako The Crew Motorfest koji seli na Havaje stiže 14. rujna, nova zatvorena beta sada već pretjerano puta odgađanog Skull and Bonesa je u planu za kraj kolovoza, mobilni The Division: Resurgence će se pojaviti na tržištu ove jeseni, dok će Xdefiant zainteresirani moći isprobati od 21. do 23. lipnja. Spomenuti besplatni shooter će kratkotrajno biti igriv na PlayStationu 5, Xboxu X|S, te PC-ju, dok je izlazak pune verzije koja uključuje 14 mapa, pet frakcija, pet načina igranja i 24 oružja zakazan za ovo ljeto. Sve u svemu, nimalo loše vijesti iz Ubisofta.