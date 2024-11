Nadogradnja Windowsa 11 ruši Ubisoftove igre

Kako javlja portal Bleeping Computer, Microsoft je zaustavio primjenu nadogradnje 24H2 za Windows 11 na računalima koja imaju instalirane Ubisoftove igre. Problem je prijavio značajan broj igrača kojima su se igre počele rušiti, a riječ je o naslovima Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws i Avatar: Frontiers of Pandora.

Prema službenoj objavi Microsofta, problemi se javljaju nasumično — tijekom pokretanja, učitavanja ili samog igranja, ukoliko do njega uopće dođe. Osim navedenih naslova, navodno su zahvaćeni i neki drugi, poput Far Crya i Need for Speed: Unbound. Ubisoft je objavio hotfix za Star Wars Outlaws koji bi trebao otkloniti problem, no riječ je o privremenom rješenju koje može, ali i ne mora funkcionirati. Očekuje se trajna nadogradnja od strane Microsofta ili Ubisofta.

U međuvremenu, najbolje je rješenje vratiti verziju Windowsa 11 na 23H2 i pričekati. Zanimljivo je što su i Microsoft i Ubisoft bili upozoreni o mogućem problemu još prije nekoliko mjeseci. Naime, tijekom testiranja zakrpe 24H2 u programu Windows Insiders, testeri su prijavili identične probleme s Ubisoftovim igrama još u srpnju. Ipak, problemi su se ponovili i u finalnoj verziji zakrpe, koja je počela biti primjenjivana početkom listopada, što ukazuje na izostanak reakcije obje tvrtke.