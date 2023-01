Ubisoft otkazao još jednu igru i krenuo s "Lunarnom" rasprodajom, dijeli se Rayman Raving Rabbids

Nakon što su nedavno zaustavili rad na tri "manja" projekta i ponovo odgodili Skull and Bones, Ubisoft je potvrdio kako su otkazali i prošle godine najavljeni Project Q

Niti tjedan nakon što smo pisali o tri otkazana projekta Ubisofta što je bio šlag na torti objave o novoj, šestoj po redu, odgodi pomorske avanture Skull and Bones, spomenuti izdavači imaju još loših vijesti na lageru. Naime, nakon što su procurile informacije o mogućem otkazivanju još jedne igre u razvoju, nije bilo druge doli javno potvrditi kako je Project Q otkazan, što samo dodaje ulje na vatru i nastavlja rušiti ugled ove izdavačke kuće koja nas je svojedobno svako malo zasipala novim igrama i nije se bojala eksperimentirati.

Pathfinder

Project Q je prvi put spomenut u rujnu 2021. nakon što se njegovo ime pojavilo u bazi nenajavljenih igara u Geforce Now bazi koja je "procurila" na Internet, a potvrdu da je u izradi smo dobili nakon što je Ubisoft u travnju ove godine ugasio besplatnu battle royale pucačinu Hyper Scape koja pored žestoke konkurencije jednostavno nije privukla dovoljan broj igrača. Istovremeno je najavljen i njegov duhovni nasljednik, Pathfinder, o kojem znamo malo više od ništa obzirom da nakon potvrde razvoja nikakvih drugih informacija nije bilo, a kako bi nam dali do znanja da ne odustaju od kompetitivnih pucačina, brže bolje su potvrdili i postojanje Projecta Q.

Kao i o Pathfinderu, o njemu su iscrpnije informacije izostale, no prema tadašnjoj objavi na Twitteru, zamišljen je kao timski battle arena naslov koji je bio u ranom stadiju razvoja, no to nije spriječilo Ubisoft da već tada pozove igrača u nadolazeća testiranja. Sve je ostalo na tome, praznim riječima, a nakon jučerašnjih prvih glasina o otkazivanju, iz Ubisofta su poslali kratko priopćenje kako potvrđuju da je Project Q otkazan, dok su radnici koji su na njemu radili premješteni na važnije projekte.

Da baš ne budemo crni glasnici svega što dolazi iz Ubisofta, recimo kako je na njihovom Ubisoft Storeu pokrenuta kratkotrajna rasprodaja Lunar Sale 2023 koja traje do 1. veljače, a tijekom iste se nudi niz serijala i igara po promotivnim cijenama sniženima do 80 posto. Dakako, za svoj trud otvaranja Ubisoft Connecta i prelistavanja ponude, igrači neće ostati kratkih rukava obzirom da u svoje kolekcije mogu uvrstiti Rayman Raving Rabbids, koji se ni davne 2006. nije baš proslavio, ali eto, besplatan je i vjerojatno zanimljiv ponekom kolekcionaru koji ga nekim čudom nema.