Umjetna inteligencija remasterira grafiku originalnog Broken Sworda

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged ponovo je "iskovan" uz pomoć umjetne inteligencije - ono što se izdavaču činilo neisplativim korištenjem ljudskog rada, uspjelo je korištenjem AI alata

Iako nikad nije stekao popularnost Monkey Islanda, Broken Sword je avanturistički serijal započet prije 27 godina koji ima svoj vjerni krug obožavatelja. Već duže vrijeme postoji interes zajednice da se stara izdanja prilagode suvremenim platformama, ali to je za ekipu Revolution Softwarea sastavljenu od šest stalnih članova i nekoliko vanjskih suradnika bio vremenski i financijski preveliki zalogaj. Barem do sada, jer zahvaljujući umjetnoj inteligenciji već neko vrijeme rade na remasteru prvog dijela koji će biti objavljen počekom iduće godine za konzole, mobitele i PC pod imenom Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, a nakon njega će uslijediti i potpuno novo poglavlje Broken Sword - Parzival’s Stone.

Prema riječima Charlesa Cecila, već neko vrijeme razmišljaju o suvremenoj verziji prvog dijela, ali je to bilo neisplativo. Naime, original je sastavljen od 30.000 spriteova niske razlučivosti koje je valjalo nadograditi, a za svakog bi im trebalo oko sat vremena rada što je enorman posao. Zbog toga su počeli istraživati kako bi im u tome mogla pomoći umjetna inteligencija, pa su nakon što su „ručno“ odradili njih par stotina, posao prebacili na leđa istraživačkog tima Sveučilišta u Yorku koji su iskoristili GAN (generative adversarial network).koji je uz "učenje" iz postojećih slika prema kojima je originalni Broken Sword nastao stvarao nove. Rezultati nisu bili u potpunosti zadovoljavajući, no nakon razgovora s inženjerom iz Nvidije koji im je dao neke savjete kako automatizirati zaglađivanje scena između rukom crtanih dijelova, napravljen je veliki skok u razvoju.

"Umjesto jednog sata za svaku scenu, spali smo na pet do deset minuta", kaže vođa tima Charles Cecil i napominje kako su "trenirali" umjetnu inteligenciju na vlastitim spriteovima uz fokus na rubove i detalje tijela, dok su ruke i lica ipak morali odraditi programeri i animatori jer originali jednostavno nisu imali dovoljno detalja da bi u visokim razlučivostima izgledali dobro. Završni rezultat je uz primjenu dinamičkog sjenčanja više nego odličan, što ćemo svakako provjeriti početkom iduće godine kada će se Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged pojaviti u prodaji.

Broken Sword - Parzival’s Stone je pak šesto poglavlje ovog serijala koje stiže nešto kasnije, a za izradu istog je odabran Unity koji će im omogući prelazak na kvazi 3D model. U istom se avanture američkog odvjetnika Georgea Stobbarta i francuske novinarke Nicole Collard nastavljaju u sličnom tonu kao i u prethodnima, a ovaj put će biti u potrazi za, ni manje, ni više, već Svetim Gralom. Doduše, autori kažu da će njihova verzija biti nešto drugačija od mitova i legendi koje se glede ovog artefakta raspredaju, no vjerujemo da ćemo biti zadovoljni.