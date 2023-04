Uskršnja jaja u igrama po receptu provjerenih majstora virtualnih kuhinja

Iako postoje različite informacije o porijeklu tajnih poruka u igrama koje su dobile prigodan naziv "Uskršnja jaja" (Easter eggs) jer na njih igrači nabasaju slučajno, u rijetkim slučajevima tek kad njihovi autori otkriju njihovo postojanje, ovaj službeni naziv im je dodijeljen 1979. godine. U to vrijeme nije bilo uobičajeno navoditi autore igara, navodno kako ih konkurencija ne bi vrbovala, no potpisnik igre Adventure za Atari 2600 je silno želio da ga se pamti kao tvorca iste.

U tu je svrhu u Adventure uvrstio tajni kod koji je, nakon što se igrač pomakne na točno određeni piksel, na ekranu ispisao "Created by Warren Robinett", a kasnije opisujući o čemu je riječ, šef razvoja softvera u Atariju, Steve Wright, je njegovu rabotu nazvao – Uskršnjim jajetom. Dapače, nakon što je otkrivena, šefovi Atarija su smatrali kako je riječ o zanimljivom featureu i podupirali umetanje takvih poruka u igre koje su kasnije prerasle u daleko veće i "ozbiljnije" projekte. Obzirom da je doba godine više no prigodno, u nastavku donosimo nekolicinu najzanimljivijih "uskršnjih jaja" koja možete pronaći u svijetu virtualne zabave.

Silent Hill 4: The Room

Iako je plišani zeko Robbie česta pojava u serijalu Silent Hill, njegovu ulogu u Silent Hillu 4 će doživotno pamtiti svi koji na njega nabasaju, slučajno ili namjerno. Naime, vireći kroz pukotinu na zidu svoje sobe kako bi "provjerio" što radi njegova susjeda Eileen, glavni junak Henry svaki puta na krevetu vidi plišanog zeca Robbija, maskotu zabavnog parka Lakeside. Ništa neobično, no nakon što Eileen završi u bolnici pogled otkriva Robbija koji je sada okrenut prema igraču i da stvar bude sablasnija, pokazuje šapom u njegovom smjeru.

The Last of Us

Ekipa Naughty Doga voli spominjati svoje uratke, pa u njihovim igrama nerijetko nailazimo na predmete koji će poznavatelje njihovog opusa odmah asocirati na određene stvari. Primjerice, u prvom dijelu The Last of Usa nakon što susretnemo Sama i Henryja možemo otići u dječju sobu i pronaći figure Nathana Drakea (Uncharted), te Jaka i Daxtera iz serijala Jak and Daxter. Potonjih su se dotakli i u The Last of Us 2 umetanjem neobičnog artefakta u ulici Chinatown koji otključava trofej "Relic of the Sages", a riječ je o Precursor Orbu koje sakupljamo upravo u Jaku i Daxteru.

Borderlands 2

Autori Borderlandsa vole u svoje igre umetati reference na koješta, od Ninja Trutlesa do Pink Floyda, a u drugom nastavku ovog pucačkog serijala su odlučili odati priznanje i Markusu Perssonu i njegovom sveprisutnom Minecraftu. Kako bi otkrili ovaj easter egg, igrači moraju lutajući Caustic Cavernsima naletjeti na kutije koje neodoljivo podsjećaju na one iz Minecrafta i razbiti ih kako bi otvorili prolaz u pećinu u kojoj ih čekaju creeperi, nimalo laki protivnici čijom se eliminacijom otključava posebno "kockasto" odijelo.

Star Wars: The Force Unleashed

Od kada se Jar Jar Binks pojavio u Episode 1 filmskog opusa Star Wars, postao je predmet sprdnje, s potpunim razlogom, dodali bismo. Ovaj samo rijetkima zabavan lik je ubrzo postao tema brojnih "memova" i pošalica, a nije mu odoljela ni ekipa Lucas Artsa koja ga je uvrstila u Star Wars: The Force Unleashed. Doduše, ne kao pokretnog lika, no na njegov zamrznuti oblik je moguće naletjeti na Kashyyyku. Zanimljivost je da se isti kasnije pojavio i palači Jabbe the Hutta u Disney Infinityju, te da ga je neko vrijeme bilo moguće kupiti kao ekskluzivnu figuricu koju bismo i sami rado vidjeli na polici s trofejima.

Hitman 3

Iako više nije popularan kao nekad, televizijski serijal X-Files i dalje ima svoje vjerne obožavatelje među kojima i programere IO Interactivea. Spomenuti su u Hitman 3 uvrstili zanimljivu posvetu X-Filesima sakrivenu u Berlinu gdje pronalazimo grafit NLO-a uz kojeg je nepoznati umjetnik nacrtao telefonsku slušalicu i broj 1993 što je ujedno godina prvog emitiranja ove serije o nadnaravnim pojavama. Nakon što istog utipkamo na telefonskoj govornici, klasičnu međuscenu izlaska s nivoa će zamijeniti sablasna zelena zraka i "otmica" Agenta 47 od strane vanzemaljaca.

Cyberpunk 2077

Mnogi ne znaju, no autor Metal Geara i Death Strandinga, Hideo Kojima, je poznata faca koja se pojavljuje i u Cyberpunku 2077, a kako biste ga pronašli, tijekom misije The Heist valja svratiti do hotela i popričati s Jackijem kojeg treba slijediti dok se ne pojavi opcija direktnog odlaska u sobu ili ona da malo istražimo hotelski bar. Za jednim stolom ćemo pronaći gospodina Kojimu koji će grupi ljudi naširoko objašnjavati svoje pokušaje da zaobiđe ograničenja koja trenutno postoje u "braindanceu", tehnologiji koja omogućava snimanje i reproduciranje nečijih osobnih iskustava uključujući emocije i misli.

Diablo II

Vjerojatno najpopularniji i najpoznatiji easter egg za kojeg svi znaju, a i masovno je korišten, je onaj iz Diabla II. Dakako radi se o tajnom "cow levelu" koje je sve samo ne tajan, jer smo ga i osobno rado iskorištavali kod podizanja novih likova obzirom da je na njemu iskustvo doslovce letjelo u nebesa, a i mogućnost "phat loota" nije bila za odbaciti. Službeno nazvano Moo Moo Farm, ovo područje se otkriva kombiniranjem Wirtove drvene noge i knjige s portalima u Horadric Cubeu nakon čega se otvara portal koji nas vodi među krda krava i njihovog kralja kao glavnog bossa.

Batman Arkham Asylum

Rocksteady Studios je u svoj Batman Arkham Asylum uvrstio masu skrivenih poruka koje su igrači vrlo brzo nalazili, no jednu je ostala neotkrivena više od šest mjeseci nakon izlaska igre, sve dok i samim autorima nije dosadilo čuvanje tajne, pa su je javno otkrili. Riječ je o mapi narednog naslova u nizu, tada još nenajavljenog Arkham Citya koja je praktički bila i neslužbena najava spomenutog. Kako bi je pronašli, igrači moraju raznijeti zid u blizini kamina u Arkham Mansionu, točnije u upraviteljevom uredu. Jednostavno, a opet, nikome tako nešto nije palo na pamet.

Fallout New Vegas

Koliko volimo Fallout, posebice New Vegas kao jedan od njegovih najboljih izdanaka, toliko nam je drag i Indiana Jones, a obzirom da se potonji pojavljuje upravo u New Vegasu, kakvi bi mi bili fanovi kada to u ovom tekstu ne bismo spomenuli. Ukratko, u jugoistočnom Goodspringu je moguće naletjeti na oštećeni zamrzivač u kojem se nalazi kostur i šešir koji je identičan onom od Indiane Jonesa. U četvrtom filmskom Indiana Jonesu, Kingdom of the Crystal Skull, Indy se od atomskog udara uspješno sakrio u zamrzivaču, no njegovi obožavatelji u Obsidian Entertainmentu su mu malo prekrojili sudbinu.

Grand Theft Auto V

Ako govorimo o easter eggsima, ne možemo ne spomenuti Grand Theft Auto V koji h je doslovce prepun. Počevši od Bigfoota i Aliensa, pa do lika nalik na Kanye Westa koji šeće uz plažu ili Vinewoodom, na prepoznatljive reference je vrlo lako naletjeti, no jedna od najoriginalnijih je ona na završetak filma Thelma and Louise smještena u Chiliad Mountain State Wildernessu do kojeg je najlakše moguće doći helikopterom i uočiti dvije žene u oldtimeru okružene policijskim vozilima i – kraj je svima poznat.