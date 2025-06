Kreator The Last of Usa odustaje od videoigraćih adaptacija

Nakon što zgotovi treću i (potencijalnu) četvrtu sezonu The Last of Usa, Craig Mazin ne namjerava se upuštati u ekranizaciju kakvog drugog videoigraćeg hita

Američki redatelj, scenarist i producent Craig Mazin u nedavnom intervjuu za portal SciFiNow otkrio je da će The Last of Us biti njegova prva i posljednja ekranizacija neke videoigre.

Naime, na pitanje postoji li videoigra koju bi volio adaptirati u budućnosti, Mazin je odgovorio da ne zna „kamo dalje nakon ovoga”, našalivši se da bi eventualne iznimke mogli predstavljati tek GTA IV (kao igrana serija od „19 sezona”) ili Candy Crush Saga.

Ipak, iako se ne namjerava ponovno uhvatiti u koštac s videoigraćim ekranizacijama, Mazin je također spremno istaknuo da bi volio asistirati drugim autorima, odnosno producirao „neke dobre adaptacije videoigara” koje mu se „motaju po glavi”. Nažalost, na koje konkretne videoigraće naslove pritom misli, Mazin nije želio otkriti. Baš kao ni to koliko je na njegovu odluku utjecala osjetno slabija recepcija druge sezone The Last of Usa u odnosu na hvaljenu prvu.

Cijeli intervju dostupan je na ovoj poveznici.