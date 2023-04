Valheim dobiva kreativni način igranja i izbor nekoliko stupnjeva težine

Akcijski survival Valheim je nakon ulaska u program ranog pristupa preko noći postao planetarno popularan van svih očekivanja, no kako se na potrebne nadogradnje i nove sadržaje čekalo jako dugo, vremenom je gubio igrače. Najava nove nadogradnje je mnoge nagnala da mu ponovo obrate pažnju i iako nije poznato kada će ista postati aktivna obzirom da je još uvijek na testiranju, svakako će biti mnogima zanimljiva jer donosi prijeko potrebno ugađanje težine.

Prije kretanja u avanturu, igrači će moći izabrati kakvu igrivost žele, a premda je u kreativni način igranja bilo moguće ući i ranije putem konzole, isti je sada i službeno podržan pod nazivom "hammer mode". Isti omogućava besplatnu izgradnju bez potrebe za resursima koje trenutno valja mukotrpno sakupljati, a tijekom naših dizajnerskih poduhvata čudovišta nas neće primjećivati osim ako ih mi prvi ne napadnemo, dok se s masovnim napadima na bazu nećemo morati zamarati.

Kako mu i samo ime kaže, "easy mode" olakšava borbu uz manje raidova na baze, dok suprotni učinak daje izbor "hard modea". Za one koji se žele poistovjetiti sa svojim vikinzima u nepoznatom svijetu, autori pripremaju "immersive mode" koji donosi sadašnje postavke težine, no nećemo se moći orijentirati putem mape, niti koristiti portale što će nesumnjivo dovesti do brojnih nezgodnih situacija. Najbrutalniji je ipak "hardcore mode" u kojem nas osim nepostojanja mape i portala očekuje i vidno teža borba, češći raidovi na naše građevine, a smrt označava i gubitak svih predmeta koje smo nosili i resetiranje svih stečenih sposobnosti, praktički kretanje iznova.