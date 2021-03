Valheim zaigralo šest milijuna igrača, krenuo rad na prvoj nadogradnji

Glas od Valheimu se ubrzano širi, pa ni ne čudi da je broj igrača koji su ga kupili u malo više od dva tjedna povećan za dodatni milijun, te sada ovom sivom zonom nordijske mitologije hrabro gazi (i gine!) preko šest milijuna Vikinga. Valja napomenuti da je ovaj odličan rezultat ostvaren u svega šest-sedam tjedana od ulaska Valheima u early access, te da je ovaj dragulj rezultat rada samo pet programera koji su smislili nevjerojatan svijet i mehanike koje su, očito, pogodile ukus igrača.

Ukratko ćemo ponoviti kako je riječ o survival naslovu koji poginule Vikinge/igrače vodi u mistični svijet u kojem ih očekuje borba protiv zastrašujućih neprijatelja samih bogova, no potonji nam u toj borbi neće pomagati, pa je sve na našim plećima. Napretkom i otkrivanjem novih stvari dobivamo dodatne opcije izgradnje staništa u čemu je jedino ograničenje mašta igrača i nagledali smo se uistinu svega, od bojnog broda Iowa izgrađenog od drvenih greda, do crkve Notre-Dame koje je pak priča za sebe. Uz to, svako malo nas zasipaju nove opcije izrade i poboljšanja opreme, spravljanja raznih jela, invazije za koje treba biti spreman i tako redom.

Valheim u izvornom obliku podržava do deset igrača, uz modove je taj broj moguće i povećati, te ga je najbolje igrati u društvu prijatelja, jednim dijelom zbog same težine, no glavni je razlog u nebrojenim avanturama i zabavi koju iste pružaju kada igrate s poznatom ekipom. Obzirom da je igra u razvojnom stadiju, programeri ubrzano rade na uklanjanju uočenih bugova koje možete prijaviti na https://valheimbugs.featureupvote.com/, te vidjeti koji su nedostaci do sada ispravljeni, a na kojima se aktivno radi. Kako kažu sami developeri, naredna je zakrpa već spremna, no čekaju Valve da nadogradi Steam, pa će je nakon toga pustiti u rad.

U svom obraćanju javnosti, osvrnuli su se i na ranije objavljeni plan razvoja Valheima, te kažu kako se stvari polako smiruju i imaju više vremena posvetiti se prvoj nadogradnji Hearth and Homes. Kada će ista biti dovršena, nije poznato, no zna se da će biti fokusirana na staništa, pa ćemo sukladno tome dobiti mnogo više graditeljskih opcija, kao i recepata za spravljanje raznih jela koja su nužna. Dosta nam je bobica, pečene morske zmije i juhe od mrkve! Hoćemo kremšnite i tortilje!