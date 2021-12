Vlasnici GTA Trilogya za PC mogu birati besplatnu igru po izboru iz Rockstarovog opusa

Igrači na PC-u koji su kupili Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition imaju priliku u kolekcije uvrstiti jednu od pet ponuđenih Rockstarovih igara bez naknade

Bez ikakve sumnje, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition je zbog raznih tehničkih problema i pomalo čudnih dizajnerskih rješenja od jedne obećavajuće remasterirane kompilacije postao predmet sprdnje. Toga su svjesni i u Rockstar Gamesu, ekipi koja je očito mislila da su fanovi dovoljno zaluđeni njihovim serijalom kriminalnih "simulatora", pa će im moći uvaljati i malo ušminkane igre koje su odigrali davnih dana, no nije im prošlo.

Nakon izlaska je Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition u verziji za PC izazvao bijes igrača kojeg su autori pokušali ugasiti brzinskim zakrpama i darivanjem originalnih igara koje su u njemu zastupljene, točnije riječ je o naslovima Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas.

Prema jučerašnjem priopćenju, ponudu su dodatno proširili, pa vlasnici PC inačice sporog remastera do 5. siječnja u svoje kolekcije mogu uvrstiti jednu od njihovih ponuđenih igara potpuno besplatno. Na izboru su nam Grand Theft Auto V: Premium Edition, Grand Theft Auto IV: Complete Edition, Max Payne 3, LA Noire ili Bully: Scholarship Edition, a oni koji iz nekog razloga ne žele niti jednu, mogu izabrati Grand Theft Auto Online Great White Shark Card ili 55 zlatnih poluga u Red Dead Onlineu. Nagrade možete preuzeti u njihovom online dućanu klikom ovdje.