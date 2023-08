Wargaming slavi 25. obljetnicu

Davne 1998. godine osnovan je Wargaming, tvrtka koja je do sada objavila dvadesetak igara, uključujući popularni serijal "World of"

Jučerašnjim danom započela je proslava Wargamingovog 25. rođendana. Kako kaže njihov osnivač i direktor Victor Kislyi, davne 1998. je bilo teško zamisliti u što će prerasti tvrtka koju je osnovao zajedno s grupom prijatelja. Danas ista broji stotine zaposlenih i ima 16 podružnica diljem svijeta, uključujući Prag, Tokio i Beograd, a potpisuje neke od najpopularnijih free-to-play igara, kao što su World of Tanks i World of Warships.

U sklopu proslave, na Steamu je pušten u prodaju poseban DLC "WG: 4-in1", uz promotivnih 90 posto popusta, u kojem igrači koji igraju putem spomenutog servisa dobivaju moćna vozila, dodatke, pretplatu i ostale sitnice u svim njihovim igrama. Dakako, nisu zaboravljeni ni ostali koji igraju van Steama, a isti u World of Tanksu za PC mogu sudjelovati u posebnim misijama vezanima uz ovu obljetnicu i zaraditi kredite i razne druge bonuse, što vrijedi i za one koji igraju World of Warships. World of Tanks Bltz pak donosi zadatak čija je nagrada unikatni slavljenički avatar, dok World of Warplanes ugošćuje niz specijalnih misija s bogatim nagradama.