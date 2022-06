Wolfenstein: The New Order je novi besplatni naslov na Epic Games Storeu

Od jučer je na Epic Games Storeu besplatno dostupan Wolfenstein: The New Order, pucačina koja nas vodi u alternativnu prošlost u kojoj su nacisti pobijedili u Drugom svjetskom ratu

Uobičajena tjedna ponuda besplatnih igara na Epic Games Storeu je s jučerašnjim danom obnovljena novim naslovom. Kako smo pisali, u proteklih sedam dana smo imali priliku besplatno prisvojiti odličnu kompilaciju BioShock: The Collection koja u cjelini igračima nudi desetke sati zabave, a jučer popodne je istu naslijedio Wolfenstein: The New Order. Riječ je o sedmom nastavku serijala u kojem smo ponovo uskočili u čizme proslavljenog virtualnog ratnog veterana Williama "B.J." Blazkowicza, te uz pogled iz prvog lica potamanili stotine nacista i njihovih demonskih slugu.

Za razliku od prethodnika, Wolfenstein: The New Order je smješten nakon završetka Drugog svjetskog rata kojeg su zahvaljujući tehnološkim i okultnim otkrićima nacisti dobili. U igri je ponovo zloglasni Deathshead, SS-ovac koji u samom startu našem junaku nudi izbor kojeg od pratitelja želi spasiti čime se priča grana na dvije strane, iako to direktno ne utječe na finalni ishod. Uz klasično napucavanje, igračima je na raspolaganju sustav zaklona koji pridonosi preživljavanju protiv nadmoćnijih protivnika, a valja naglasiti i da ga je nužno koristiti tijekom misija u kojima valja ostati neprimijećen.

Wolfenstein: The New Order je kod kritike i igrača prošao sasvim solidno i zasluženo pokupio brojne nagrade, te je godinu dana kasnije dobio samostalnu ekspanziju Wolfenstein: The Old Blood, kao i punokrvni nastavak Wolfenstein II: The New Colossus par godina kasnije. U svakom slučaju, ukoliko do sada niste zaigrali The New Order, pravo je vrijeme da to ispravite, a naslijedit će ga (ponovo) misteriozna igra koja će biti otkrivena idući četvrtak.