World of Tanks ugošćuje kampanju vezanu uz film Dune

Tijekom nove vremenski ograničene kampanje, igrači World of Tanksa imaju prigodu osvojiti kozmetičke nagrade za svoje limene ljubimce inspirirane nadolazećim filmom Dune: Part Two

Redovni igrači World of Tanksa se vjerojatno sjećaju kako je prije "božićnog" Holiday Opsa kao najvažnijeg događanja u spomenutom serijalu, nakratko zaživjela posebna sezona vezana uz filmski serijal Dune. Uz nadolazeći film Dune: Part Two koji kreće s prikazivanjem 1. ožujka, Wargaming i Legendary Entertainment su ponovo udružili snage i u narednim tjednima će igrači u igrama World of Tanks, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor imati priliku zaigrati novu sezonu i osvajati nagrade inspirirane svijetom Franka Herberta.

Sezona U World of Tanksu za PC započinje 15. veljače i traje deset dana, a nešto žešćim grindanjem i završavanjem svih stadija, moguće je osvojiti razne nagrade poput Gurneya Hallecka kao člana posade, kojem se uz ponešto zlatnika mogu pridružiti Rabban, kao i Lady Jessica koja pak uz zlatnike iziskuje i rješavanje serije laganih misija. Dakako, kao jedna od nagrada se spominje i poseban tenk Tier VIII Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) poznat iz ranije kampanje, no onako iz prve ruke, vidjevši ga na bojnim poljima, nismo sigurni je li vrijedan truda, muke i zlata, ali kolekcionari će ga svakako željeti u garažama.

Mobilna kampanja u World of Tanks Blitzu kreće 23. veljače i traje do 7. ožujka, a po ranije opisanom principu, predanim igračima donosi kojekakve nagrade uključujući skin Harvester za legendarnog Mausa, kao i novi Groundtank, čiji nam naziv baš ništa ne govori, no znamo da je inspiriran Sardaukarima. Konzolaši pak kreću u desetodnevni lov na naljepnice i virtualne zapovjednike 5. ožujka u svojem World of Tanksu Modern Armor, čime će zaokružiti ovu tematski orijentiranu kampanju.