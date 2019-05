World Of Warcraft Classic Beta testeri prijavljuju izvorne elemente igrivosti kao bugove

Kako smo pisali, Blizzard je pokrenuo beta testiranje World of Warcraft Classica, vanilla verzije najpoznatijeg MMORPG-a. Spomenuti će nas teleportirati u otprilike kolovoz 2006. godine kada je WoW nadograđen zakrpom verzije 1.12, te nam ponuditi izvornu igrivost ove masovke bez kasnijih ekspanzija i nadogradnji koje su uslijedile. Neki od igrača uključenih u betu možda nisu igrali World of Warcraft u to doba, a mnogi su i zaboravili kako izgleda, te im izvorni elementi igrivosti nalikuju na propuste koje uredno prijavljuju Blizzardu. Primjerice, NPC-i se nakon što ih netko ubije stvaraju mnogo rjeđe, pogotovo oni za važnije zadatke, dok Taureni kao rasa imaju veći domet u bliskoj borbi ali i šire hitboxove. Vjerojatno najveću zbunjenost predstavlja nepostojanje ikakvih oznaka na mapi i umanjenoj verziji iste, pa je davatelje zadataka, rješenja istih i ostale točke interesa potrebno najprije pronaći što uz kako smo naveli, rijetki respawn predstavlja kamen spoticanja za mnoge.

Kako bi razjasnili neke nedoumice, Blizzard je objavio popis originalnih elemenata igrivosti pod nazivom "not a bug list" s 15 najčešćih upita i prijava bugova koji su 2006. bili sastavni dio World of Warcrafta. Uz one koje smo već spomenuli, na istom se nalazi informacija kako klasa Warriora regenerira zdravlje prema izvornom predlošku, fearani igrači i NPC-i trče brže, opcija praćenja zadataka ne prikazuje automatski one koje smo svježe prihvatili i tako redom. Obzirom da je od verzije WoW-a koja će nam biti dostupna u Classic izdanju prošlo 13 godina tijekom kojih se ova igra konstantno mijenjala, tek čitajući "not a bug list" s užasom u očima se prisjećamo svih tih "divota" koje su nam u to doba bile sasvim normalna stvar i dovodimo u pitanje do sada jasno zacrtanu namjeru da iznova ponovimo to iskustvo. Probat ćemo dakako, no pitanje koliko ćemo izdržati.