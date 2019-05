World of Warcraft Classic dobio datum izlaska

Kao što je ranije najavljeno, MMORPG World of Warcraft ove godine slavi 15. rođendan u sklopu čega će Blizzard pokrenuti servere World of Warcraft Classica, izvorne verzije ove masovke što mnogobrojni fanovi zahtijevaju već godinama. U međuvremenu je WoW nadograđen nekolicinom ekspanzija, točnije njih sedam, koje su donosile nove sadržaje u vidu novih kontinenata, zadataka, opreme i izmjena osnovnih elemenata igrivosti. Kao i svi koji smo davnih dana pohodili Onixyu i Molten Core, i nakon par rundi s kolegama uglavnom prepričavamo dogodovštine upravo iz te prve verzije, 27. kolovoza ćemo dobiti priliku ponovo je zaigrati.

Prema službenoj objavi Blizzarda, svi koji će imati aktivne pretplate mogu kreirati do tri lika po korisničkom računu na Classic serverima već 13. kolovoza kako bi rezervirali imena, a oni nestrpljivi se mogu prijaviti za zatvoreno beta testiranje koje kreće od danas. Prijava ne garantira automatsku pozivnicu, jer kako kažu u Blizzardu, u početku u testiranje namjeravaju uključiti manji broj igrača i kasnije dovlačiti nove snage, a kandidate će izabirati prema brojnim faktorima uključujući koliko dugo igraju World of Warcraft kako bi osigurali pravilnu kombinaciju igrača i povratne informacije koje će im pomoći u oblikovanju igrivosti ovih posljednjih par mjeseci. Usporedo s betom, u planu su i tri "Stress Testa", 22. do 23. svibnja, 19. do 20. lipnja i 18. do 19. srpnja, tijekom kojih će testirati sposobnosti servera masom zainteresiranih igrača uz napomenu kako su navedeni datumi podložni izmjenama.

Kolekcionarima će po cijeni od 99 dolara 8. kolovoza biti ponuđen World of Warcraft 15th Anniversary Collector's Edition, posebno pakiranje koje uključuje privlačnu figuru Ragnarosa, završnog i iznimno nezgodnog bossa u Molten Coreu kojeg ćemo bez sumnje pohoditi u Classicu, baš kao i Onixyu, Nefariana i ostale raidove i instance koji su otvoreni prije prve ekspanzije Burning Crusade. Kojim tempom će spomenuti sadržaji biti puštani u rad nije poznato, no izgledno je da će to u prvom redu ovisiti o napretku samih igrača. Što više reći, vidimo se u Orgrimmaru!