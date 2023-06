World of Warcraft Classic uskoro dobiva Hardcore način igranja

Prije par mjeseci je masa igrača World of Warcrafta naprosto poludjela za hardcore načinom igranja na modificiranim serverima. Kako i samo ime govori, oni koji se odvaže za ovu vrstu igranja imaju pravo na samo jednu grešku, ili bolje da kažemo, nemaju niti na jednu, obzirom da je smrt uz takve postavke trajna, no unatoč tome, igrači su očito tražili dodatni izazov kojeg im je Blizzard odlučio i omogućiti. Prema novom službenom priopćenju, hardcore serveri su već aktivni na javnim testnim realmovima, te će uskoro biti otvoreni posebni svjetovi u kojima likovi kao i u stvarnom životu, imaju samo jedan "život" čijim gubitkom se gubi sav napredak bez mogućnosti uskrsnuća.

Dapače, neke klase gube sposobnosti istog poput warlocka i njegovog soulstonea, pa je čak i "bubble hearth" kao uobičajena taktika paladina onemogućena, što dodatno tjera na opreznije igranje. Dovoljna je manja distrakcija ili kriva procjena i igrači mogu bespomoćno kao duhovi trčkarati po Azerothu samo da bi se pozdravili s prijateljima, prenijeli im vodstvo nad gildom ili plakali nad tužnom sudbinom, nakon čega će im se pružiti prilika da prebace svog lika na neki od klasičnih servera i nastave igrati s njim po starim pravilima.

Zanimljivost je kako ni mogućnost uskrsnuća od strane drugih klasa nije dozvoljena, a kako ove brutalne postavke ne bi iskorištavali zlobnici, PvP je potpuno opcionalan i ne postoji mogućnost slučajnog aktiviranja napadom na igrača koji je označen kao PvP lik. Oni koji žele takav stil igre, prije no što se u njega upuste moraju u konzoli ukucati "/pvp" čime svjesno ulaze u buduće sukobe iz kojih možda neće izvući živu glavu. Sukladno tome, PvP mape i nagrade su onemogućene, dok su neki zadaci koji su igrače automatski označavali za PvP izmijenjeni kako se ta transformacija ne bi desila slučajno.

Iako u instance možete pozvati prijatelje s jačim likovima kako bi obavili sav posao umjesto vas, što je bila uobičajena taktika brzog podizanja likova, u priopćenju se navodi kako je dobitak iskustva u tom slučaju neznatan i neprofitabilan. Hardcore serveri će ugostiti vanilla World of Warcraft sadržaje, što znači i da će biti omogućeni raidovi poput Molten Corea, BWL-a i Naxxramasa, no kako navode Blizzardovci, to što takvim sadržajima možete pristupiti, ne znači i da biste trebali ukoliko ste nepripremljeni, jer možete biti sigurni da to znači i sigurnu katastrofu. Upozoreni ste na vrijeme, jer povratka iz limba - nema.