Xbox Game Pass dodaje nekoliko novih naslova, uključujući nadolazeći Forza Motorsport

U naredna dva tjedna će se na Xbox Game Passu pojaviti Warhammer 40,000: Darktide, From Space, Like A Dragon: Ishin!, te poslastica koju svi čekamo, Forza Motorsport

Microsoftov pretplatnički servis Xbox Game Pass je od ove godine službeno dostupan i u Hrvatskoj, a za razliku od konkurencije, na njemu su uz starije naslove besplatno dostupne i neke nove igre za PC i Xbox, kao i one s potpisom Xbox Game Studiosa, odnosno Microsoft Game Studiosa. Loša je vijest da neke stare igre postupno nestaju iz biblioteke, pa je u novoj objavni najavljeno kako će s ovog servisa 15. listopada biti uklonjeno šest naslova, konkretno Eville, Overwhelm, Shenzhen I/O, The Legend of Tianding, Trek to Yomi i Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Dobra je vijest što se katalog konstantno popunjava novim izdanjima, pa su tako u cijenu pretplate nedavno uključeni Lies of P i Starfield, a od jučer i "batmanovski" Ghotam Knights i taktička strategija The Lamplighters. Prema obećanju, uskoro nas očekuje priljev dodatna četiri, pa već danas očekujemo akcijom nabijeni Warhammer 40,000: Darktide za Xbox i PC, čija je cijena u slobodnoj pretplati 39,99 eura. Idućeg utorka je pak veliki dan za ljubitelje arkadnih jurnjava, obzirom da na tržište izlazi Forza Motorsport, a nasljednik ovog popularnog trkaćeg serijala će od prvog dana biti dostupan i putem ovog servisa u obje verzije, za Xbox i PC.

Za 12. listopad je najavljen dolazak SF solo i co-op akcijske pucačine From Space, a pet dana kasnije i Like A Dragon: Ishin!, remake akcijske avanture koji je izvorno objavljen u veljači ove godine uz odlične ocjene kritike i igrača. Za kraj ćemo kratko ponoviti kako pretplata na Xbox Game Pass košta deset eura mjesečno i zahvaljujući promjeni politike Microsofta i pažnji koju posvećuju PC-ju kao igraćoj platformi, prihvaća ga sve više igrača.