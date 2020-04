XCOM 2 besplatan za igranje na Steamu, Epic dijeli RPG For the King

Danas je postao dostupan prvi spin-off u serijalu XCOM imena Chimera Squad, ali ako želite vidjeti zašto velik broj igrača toliko voli XCOM 2, Firaxis i 2K su pripremili promotivni tjedan. Svi koji imaju korisnički račun na Valveovom servisu mogu do idućeg četvrtka pokušati zaustaviti propagandu i dominaciju vanzemaljaca koji su okupirali naš planet, što je dovoljno dana da zaključite sviđa li vam se igra ili ne.

Imat ćete pristup samo osnovnoj igri - Firaxis je pripremio i odličnu ekspanziju War of the Chosen koja dosta toga mijenja i dorađuje, uz par drugih, manjih dodataka, ali ako budete htjeli zaigrati cijelo iskustvo, morat ćete ga platiti. Dobra stvar je da uz mogućnost besplatnog igranja do 7. svibnja igra u svim oblicima dostupna po sniženim cijenama. Ako se odlučite na kupovinu, osnovna igra će vas koštati 12,49 eura, Digital Deluxe verzija koja još uključuje Reinforcement Pack (kozmetički dodaci i nešto novih sadržaja) prodaje se za 16,24 eura, dok XCOM 2 Collection obuhvaća sve izdane sadržaje i košta 28,20 eura.

XCOM 2 izašao je početkom veljače 2016. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a igra je poboljšala većinu stvari koje je reboot iz 2012. godine donio. Dobrodošle quality of life promjene, uz veoma dobre sadržaje izašli su sa spomentuom ekspanzijom krajem kolovoza 2017. godine, a igrači čekaju da Firaxis najavi novi nastavak. Chimera Squad je samostalno iskustvo koje se razlikuje od onoga na što su igrači navikli, a bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati XCOM 3, za kojeg se nadamo da stiže uskoro. Sve što vas zanima o serijalu možete pronaći na službenim stranicama.

Nakon par tjedana veće darželjivosti, Epic Games ovog puta dijeli "samo" jednu igru. Kao što je bilo moguće vidjeti prošlog četvrtka, radi se o RPG-u sa strateškim elementima i onima preuzetih iz roguelike i tabletop žanrova. To znači da će vam za istraživanje tog fantazijskog svijeta, koji se krije iza imena For the King, vrlo vjerojatno trebati više pokušaja, a svaki put kad vas neprijatelji nadjačaju i morate krenuti ispočetka, dočekat će vas nova, proceduralno generirana mapa i drugačiji raspored questova i događaja.

Mapu ćete istraživati s tri lika, a možete ih slati na avanture same (što nije baš preporučljivo) ili koristiti moto "Zajedno smo jači" i povećati si šanse za uspjeh. Cilj igre je zaustaviti Kaos koji se počeo širiti nakon što je netko ubio kralja i spriječiti potpuni kolaps nekoć mirnog kraljevstva Fahrul. Kritičari su igru solidno ocijenili, a prema ocjenama na Steamu velik broj igrača smatra da je vrijedna vašeg vremena. Budući da na Epicu za nju ne morate izdvajati novce, možete sami vidjeti o čemu se radi.

Idućeg tjedna će ovu igru opet zamijeniti dvije. Prva je mnogima poznati horor Amnesia: The Dark Descent, što je zanimljiv potez, zato što je Frictional Games počeo pričati o novom nastavku u serijalu. Druga je spoj svakakvih žanrova s veoma šarenim prikazom, imena Crashlands, u kojoj ćete istraživati vanzemaljske svjetove i na njima svašta raditi. Vidjet ćemo što će Epic nakon toga pripremiti, a do tada možete vidjeti što For the King nudi.