Exfil je nova taktička pucačina koju možete isprobati u narednih tjedan dana

Tijekom Steam FPS Festa koji traje do 22. travnja, ekipa Misultin Studiosa je omogućila isprobavanje njihove nadolazeće taktičke pucačine Exfil koja pokazuje priličan potencijal

Na Steamu se uvijek nešto događa, pa je tako trenutno aktivan Steam FPS Fest koji traje do 22. travnja i promovira igre takve orijentacije u vidu popusta na postojeće naslove, kao i promotivnih demo inačica onih koji su još uvijek u razvoju. Jedan od njih je i Exfil, taktički PvP shooter kojeg potpisuje ekipa Misultin Studiosa i uz proširenu demo inačicu nastoji predstaviti svoj proizvod širem krugu igrača željnih realističnog, no opet pristupačnog napucavanja.

Iako nije riječ o pravom early accessu obzirom na ograničeno trajanje, autori ovaj demo ipak tako nazivaju i trenutno nude tri mape na kojima četiri tima, koji su u zonu "bačeni" na nasumične lokacije, pokušavaju pronaći ciljane informacije i na vrijeme doći do točke izvlačenja, po mogućnosti netaknuti. Obzirom na prikazanu igrivost, primjetno je kako su na Exfil utjecali poznati uzori poput Escape From Tarkova, Counter-Strikea, pa u jednu ruku čak i The Divisiona, dok je primjena zajedničkih strategija i taktika ključna za uspjeh obzirom da solo igrači, bez obzira na umješnost, neće dugo poživjeti.

Prema opisu, kreiranje igara je vrlo pristupačno i igrači koji hostaju partije mogu podešavati brojne parametre, a cilj developera je u narednim mjesecima proširiti te mogućnosti i eventualno ih transformirati u punokrvne alate za izradu scenarija uz opcionalni PvE način igranja koji bi svakako bio vrlo zanimljiv. Sudeći po reakcija i odzivu igrača, Exfil ima veliki potencijal, no za najbolji dojam preporuka je zaigrati demo inačicu koja se nalazi na Steamu i ako vam se svidi, uvrstite ovaj FPS na liste želja.