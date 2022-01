Zajednica igrača na Steamu odlučila, ovo su najbolje igre prošle godine

Krajem svake godine nemilice trošimo ušteđevinu na Steamu kupujući igre na koje smo bacili oko, bez obzira hoćemo li ih u doglednoj budućnosti igrati ili će, kao i masa ranije nabavljenih, godinama čamiti u kolekcijama čekajući neka bolja vremena. Usporedo s pregledavanjem ponude, imamo priliku glasovati za najbolje igre protekle godine u nekoliko kategorija uključujući onu za "Igru godine" koja je ovaj put pripala Resident Evil Villageu koji nas je svojedobno oduševio. U konkurenciji su još bili odlični Valheim, MMO New World, Cyberpunk 2077 i Forza Horizon 5, sve redom naslovi koji su po nečemu posebni, no izbor igrača je ipak pao na Capcomovo remek djelo.

Doduše, Cyberpunk 2077 je dobio nagradu za igru iznimno bogate priče čime može biti zadovoljan obzirom da mu početak nije bio blistav, dok je nova Forza nagrađena za izniman vizualni stil. Za najbolju VR igru godine proglašen je Cooking Simulator VR, dok nas posebno veseli kategorija "Bolje je s prijateljima" u kojoj je za najboljeg izglasan It Takes Two. Među igrama koje su već neko vrijeme, pa čak i godinama, na tržištu i konstantno su nadograđivane novim sadržajima što pokazuje predanost njihovih autora, pobjedu je odnijela Terraria koja se morala "boriti" protiv Rusta, Apex Legendsa, No Man's Sky i Dote 2.

Prema mišljenju igrača, najinovativniju igrivost je prošle godine prikazao Deathloop, dok im se najviše svidio soundtrack iz Marvelovih Guardians of the Galaxy. Najbolja ovogodišnja igra za opuštanje je Farming Simulator 22, s čime se apsolutno slažemo, dok je u kategoriji igara u kojima smo loši ali ih svejedno volimo igrati kao pobjednik izglasan Nioh 2 - The Complete Edition. Prije no što završimo, mali podsjetnik kako Steam Winter Sale završava sutra, te da je neki dan zabilježen novi rekord od gotovo 30 milijuna istovremeno prijavljenih korisnika Steama, točnije njih 27.942.458.