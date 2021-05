Započeo Epic MEGA Sale, dijeli se NBA 2K21

Epic Games Store tijekom naredna četiri tjedna ponovo spušta cijene i dijeli promotivne kupone, a do idućeg četvrtka i besplatno dijeli NBA 2K21

Svježi Epic MEGA Sale je započeo jučer i trajat će sve do 17. lipnja, a tijekom tog razdoblja na Epic Games Storeu nas očekuju brojna sniženja, kao i kuponi koji će mnoge natjerati na neplanirane troškove. Za svaku kupovinu iznad 14,99 eura, Epic će kupcu darovati kupon u vrijednosti od deset eura kojeg može iskoristiti za slijedeću narudžbu, no cijena igre mora biti viša od 14,99 eura. Primjera radi, veliki Grand Theft Auto Premium Edition košta 16,49 eura, a nakon primjene kupona platit ćete ga tričavih 6,49 eura.

Dakako, pri idućoj narudžbi ukoliko su zadovoljeni spomenuti uvjeti, na korisnički račun sjeda novi kupon i tako u nedogled što je mamac kojem je teško odoljeti, a da stvar bude bolja, prvi iskoristivi kupon možete prisvojiti logiranjem u korisnički račun i klikom na "GET MY EPIC COUPON" koji se nalazi u prigodnom FAQ-u. Ukoliko to ipak previdite, svaka kupnja koja zadovoljava uvjete će ga automatski aktivirati ili jednostavno downloadajte neku od mase besplatnih igara.

Kad smo već kod njih, recimo kako je ovotjedna besplatna igra NBA 2K21, koja prošlog četvrtka nije bila najavljena, no mogli smo naslutiti da je riječ upravo o njoj. Naime, u vjerojatno zauvijek popularnom Fortniteu je u tijeku The Crossover koji u ovaj battle royale svijet dovodi svih 30 NBA momčadi, gomilu kozmetičkih predmeta i raznih drangulija koje tijekom ovog događaja igrači mogu prisvojiti, odnosno kupiti. NBA 2K21 se inače prodaje po cijeni od čak 59,99 eura, a dovoljan je jedan klik da ga uvrstite u kolekcije i zadržite zauvijek. Kao i tjedan ranije, koja će nam igra biti darovana idući četvrtak nije otkriveno, no nadamo se (ponovo) nekom udarnom naslovu.