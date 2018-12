Započeo Winter Sale na GOG-u, Full Throttle Remastered besplatan

Za petama Fanaticala (bivši Bundle Stars) servis GOG.com također je pokrenuo svoj Winter Sale u kojem će se naredna tri tjedna po sniženim cijenama prodavati više do 2000 igara. Po njihovom običaju, vole prvi dan započeti s besplatnim dijeljenjem neke igre, a ovog puta je ta čast dopala moderniziranu verziju kultne bajkerske avanture, Full Throttle Remastered. Ako imate korisnički račun, možete je besplatno dodati u svoju kolekciju do subote u 15 sati.

This is the biggest one we've done — more than 2000 chillingly good deals over the next three weeks on https://t.co/TiMFdAcy7Z pic.twitter.com/Bo3CUrHUIU — GOG.COM (@GOGcom) December 13, 2018

Što se tiče ostatka rasprodaje, GOG je pripremio ono što i inače obilježava njihovu ponudu. Uz GOG Connect možete povezati svoje Steam i GOG korisničke račune i besplatno dodati verzije igara bez DRM zaštite. Trenutno, ako na Steamu imate primjerak neke od sljedećih igara - Age of Wonders 3, I have No Mouth And I Must Scream, Oddworld: Abe's Oddysee, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun Hong Kong, Shadowrun Returns i Trine Enchanted Edition - na GOG-u ćete automatski dobiti novu kopiju. Do kraja Winter Salea dodat će svakog tjedna dodavati nove igre, pa pratite ako želite neke od igara bez DRM-a.

Budući da su nedavno promijenili svoje stranice i smatraju kako će korisnike možda odbiti količina igara koja se našla na popustu, odlučili su izdvojiti ono što smatraju da vrijedi zaigrati. U 2018. godini je na GOG-u izašla selekcija od 400 igara, pa ako tražite nešto novo preporuke su Frostpunk za 20,09 eura, Divinity: Original Sin II - Definitive Edition za 29,29 eura, Thronebreaker: The Witcher Tales za 20,79 eura, Battletech za 27,99 eura i Stellaris za 15,99 eura.

Ako vas zanimaju indie igre, do sutra možete nabaviti Samorost 3 za 4,59 eura, Mages of Mystralia za 5,99 eura, Figment za 8,09 eura, Lamplight City za 11,99 eura, Death's Gambit za 9,99 eura i Mulaka za 9,99 eura. Od poznatijih nezavisnih igara Dead Cells se prodaje za 20,09 eura, Into the Breach za 8,89 eura, Moonlighter za 14,09 eura i Hollow Knight za 8,79 eura.

Za kraj su spomenuli kako će svakog dana pripremati vremenski ograničene ponude i poručili zainteresiranima da prate njihove stranice ako žele biti u toku s popustima. GOG Winter Sale traje do 3. siječnja 2019. godine u 15 sati, pa imate vremena za proučiti i usporediti sve ponude na raznim servisima kako biste bili sigurni da dobivate najbolju ponudu.