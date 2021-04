Umro Charles Geschke, suosnivač Adobea i suizumitelj PDF-a

Suosnivač Adobea i čovjek koji je uveliko pomogao u razvoju PDF-a, Charles Geschke, umro je u 81. godini, objavio je Adobe.

„Ovo je ogroman gubitak za cijelu Adobeovu zajednicu i tehnološku industriju, kojoj je (Geschke) desetljećima bio vodič i heroj“, rekao je izvršni direktor Adobea, Shantanu Narayen. Geschke je s Johnom Warnockom pokrenuo Adobe u prosincu 1982. godine te su njih dvojica tako stvorili jednu od najvećih softverskih tvrtki na svijetu radeći popularne programe poput Photoshopa, Premiera, Illustratora i mnogih drugih.

Geschke je bio glavni operativni direktor Adobea od 1986. do 1994. godine i predsjednik od 1989. do svoga umirovljenja 2000. godine. Također je s Warnockom bio predsjednik uprave čak 20 godina, nakon čega postaje samo član do prošle godine kada dobiva počasno zvanje, emeritus član uprave.

Osim po svojim tehnološkim inovacijama, Geschke će ostati pamćen i zbog jednog događaja iz privatnog života. Naime, suosnivač je Adobea preživio 1992. godine otmicu na parkiralištu Adobea u Mountain Viewu u Kaliforniji. Prije nego što je FBI spasio Geschkea, otmičari su ga držali četiri dana u svom skrovištu, tražeći otkupninu od 650.000 dolara.

Iza Geschkea je ostala supruga Nancy s kojom je bio u braku 56 godina, troje djece i sedmero unučadi.