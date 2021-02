Intel usporedio novi i7 s Appleovim M1 čipom u benchmark testovima

Nakon što je Apple izbacio nove M1 čipove u svojim računalima koji su pokazali impresivne performanse i trajnost baterije, Intel je uzvratio udarac benchmark testovima u kojima uspoređuje svoj i7 procesor 11. generacije s M1 čipom u MacBooku Pro.

Naime, Intel navodi da su njegovi najnoviji čipovi pobijedili Appleov M1 za 30 posto u ukupnim zadacima pregledavanja interneta u Chromeu i pažljivo odabranim Office 365 zadacima.

Intelovi testovi također uključuju usporedbu između transkodiranja u HandBrakeu, izvoza u Adobe Premieru Pro te zadataka u Photoshopu i Lightroomu, a navodi se kako je i u ovim slučajevima Intelova 11. generacija čipova bolja.

Što se tiče igraćeg djela testa, Intel je naglasio da većina igara nije dostupna na macOS-u, no od testiranih igara, Shadow of the Tomb Raider, Hitman i Borderlands 3 imaju veći framerate na Appleovom M1 čipu.

Intel tvrdi da njihova računala nude veći izbor, bolju perifernu kompatibilnost i podršku, ali iskustvo korištenja Macova s M1 i s Intelovim čipom, uveliko se razlikuju. Appleova su najnovija prijenosna računala tiha tijekom obavljanja većine zadataka, baterija im traje impresivno dugo te imaju solidne softverske kompatibilnosti. Uz sve to, treba se uzeti u obzir činjenica kako je ovo tek prva generacija Appleovih čipova.