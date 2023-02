CARNET na današnji dan obilježava 30 godina postojanja hrvatske nacionalne domene. Formalno priznavanje Hrvatske u globalnom internetskom prostoru započelo je 27. veljače 1993. godine, upravo potvrdom korištenja nove vršne domene (.hr) od strane međunarodne organizacije ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Jedina besplatna u EU

Prva registrirana domena bila je srce.hr, a trenutačno ih je registrirano 124.601, objavio je CARNET. Hrvatska je jedina europska zemlja koja svojim građanima i pravnim osobama omogućava registraciju besplatnih nacionalnih domena. Upravo takve čine najveći broj unutar .hr prostora, tj. gotovo 70 posto registriranih domena je besplatno.

Osim besplatnih i naplatnih sekundarnih .hr domena, moguće je registrirati besplatne tercijarne from.hr domene čija je svrha ostvarivanje virtualnog identiteta fizičkih osoba. Tu su i naplatne tercijarne com.hr domene za tržišnu djelatnost fizičkih i pravnih osoba iz cijelog svijeta.

Prva domena

Prva registrirana domena bila je srce.hr, a rečenica "Please go ahead with the new top level domain HR for Croatia", Jona Postela koju je 27. veljače 1993. kao znak odobrenja i uvrštenja nove ccTLD (country code top level domain) vršne domene za Republiku Hrvatsku u root DNS servere, uputio Ivanu Mariću, današnjem ravnatelju Srca označila je početak prisutnosti Hrvatske u virtualnom svijetu. Jon Postel, bio je jedan od pionira Interneta u ime organizacije IANA (Internet Assigned Numbers Authority), koja i danas koordinira upravljanjem adresnog prostora Interneta.

Upravljanje nacionalnim domenskim prostorom i u Hrvatskoj je, kao i u mnogim drugim zemljama, započelo u akademskoj zajednici, a nacionalne domene danas se smatraju jednim od temeljnih elemenata suvereniteta svake države.

Do 2012. godine Srce je u ime CARNET-a, obavljalo administrativne i tehničke poslove upravljanja nacionalnom domenom, nakon čega sve poslove upravljanja u potpunosti preuzima CARNET.