Cijelo britansko selo ostajalo bez Interneta zbog starog televizora

U selu Aberhosan u britanskom Walesu dogodio se neobičan slučaj, priča o kojemu se odmah proširila po Europi i svijetu. U proteklih čak godinu i pol, svakoga jutra oko 7 sati cijeli Aberhosan ostao bi bez pristupa Internetu. Stručnjaci iz telekoma pokušavali su otkriti u čemu je problem, mijenjali su stare kabele na infrastrukturi, no ništa nije pomagalo.

U konačnici su, nakon godine i pol konstantnih problema, instalirali analizator spektra koji je pratio elektromagnetsku aktivnost, a ovaj je zabilježio snažnu interferenciju – i to svakoga jutra oko 7 sati. Daljnja analiza dovela je stručnjake do jednog imanja u ovom selu, a potom se došlo i do otkrića što zapravo stvara interferenciju.

Svakog jutra isti problem

U ovom je mjestu, naime, jedan mještanin imao prilično stari televizor i uključivao bi ga svakog jutra oko 7 sati. Stručnjaci su otkrili kako je taj televizor emitirao zračenje koje je dolazilo u "sukob" s internetskom infrastrukturom i izbacivalo cijelo selo s mreže. Vlasnik ili vlasnica ovog televizora žele ostati anonimni, a za BBC su priznali da su "prestravljeni" time da je upravo taj stari televizor prouzročio tolike probleme njihovim sumještanima. Pristali su ga isključiti i nikada više ne uključivati.

Old TV caused village broadband outages for 18 months, engineers find https://t.co/04GP5LXXur — BBC News (UK) (@BBCNews) September 22, 2020

Otkako je televizor isključen, stanovnici Aberhosana nemaju više problema s pristupom Internetu. Otkriveno je kako je uređaj proizvodio impulsnu elektromagnetsku buku visoke razine ("single high-level impulse noise" ili SHINE). Vlasnici su ga, prema nekim informacijama, kupili iz druge ruke, a uređaj je bio vrlo star i nije bio u skladu s novim standardima propisanima za tehnološke uređaje.