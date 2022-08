Evo kako internetski glazbeni servisi pomažu u smanjivanju razine stresa kućnih ljubimaca

Nije tajna da kućni ljubimci najviše vole biti uz svoje vlasnike. Bilo to za vrijeme noći kada vam žele biti blizu kreveta ili na njemu, bilo da vas samo prate po kući ili jednostavno bulje u vas dok sjedite. Ipak, dođe vrijeme u danu kada oni moraju ostati sami zbog vaših drugih obaveza u kojima oni ne mogu sudjelovati. Tada se kućnim ljubimcima može javiti tjeskoba od odvajanja jer oni ne znaju kada ćete se i hoćete li se uopće vratiti.

Osim toga, kućni ljubimci mogu imati strah od vatrometa, vožnje u automobilu, grmljavine, odlazaka veterinaru ili na šišanje. Glazba bi mogla biti korak u rješavanju tjeskobe i strahova. CNET donosi nekoliko načina kako kućnim ljubimcima pripremiti glazbenu poslasticu u kojoj će uživati.

Spotify

Spotify je 2020. pokrenuo 'Pet Playlists'. Glazbene liste temeljene na osobnosti vašeg ljubimca i vašem osobnom glazbenom ukusu. Odaberite vrstu životinje, dodajte ime svojeg ljubimca i Spotify će vas provesti kroz niz pitanja kako bi njegov algoritam kreirao prilagođeno iskustvo slušanja.

Osim toga, možete streamati već kreirane popise pjesama kao što je npr. 'This is Pets Music' na kojemu se nalazi 50 pjesama ili jednostavno pokrenuti 'Pets Music Radio'. Sve pjesme su dodane u svrhu pomoći životinjama da se opuste. Također, postoje albumi specifični za određenu vrstu životinje, pa tako možete pronaći "glazbu za štene" ili "glazbu za ptice" i dodati ih u svoju biblioteku. Uz to, uvijek možete ručno odabrati pjesme za svog ljubimca prema njegovom temperamentu, potrebama ili vrsti.

YouTube

Ako negdje postoje milijuni sati besplatnog sadržaja onda je to YouTube. Možete jednostavno pokrenuti 24-satni prijenos uživo s kanala kao što su Relax My Dog ili Relax My Cat, koji uz video reproducira glazbu kako bi se vaš ljubimac smirio ili zabavio. Ako ne želite prijenos uživo, ovaj kanal također nudi umirujuće glazbene videozapise koji traju od osam do 15 sati ili možete odabrati jedan od njegovih tematskih popisa za reprodukciju.

Osim tematskih YouTube kanala možete ići putem klasične glazbe i puštati pjesme Beethovena, Mozarta, Chopina ili Bacha i vidjeti kako vaš ljubac reagira na njih. Ako im se svidi lako napravite vlastitu glazbenu listu.

Amazon Music

Amazon Music nudi odabrane popise za reprodukciju s glazbom koja će vašeg psa ili mačku umiriti. Za tu svrhu, glazbeni odjel tvrtke, kreirao je popis pjesama Calming Music for Dogs i Classical for pets.

Izvan popisa Amazon Musica, postoje i pjesme, albumi i izvođači koji izravno spadaju u kategoriju glazbe za kućne ljubimce. Ako pretražujete Amazon Music upisivanjem izraza poput "pseća anksioznost" ili "opuštanje kućnog ljubimca", iskočit će vam mnoštvo pjesama i albuma iz kojih možete izvući posebnu listu za reprodukciju.

Apple Music

Apple Music, kao Spotify i Amazon Music, ima cijele albume koje možete dodati na svoje popise za reprodukciju kao što su Pet Music World i Pet Therapy. Većina glazbe usmjerene na kućne ljubimce na Apple Musicu usmjerena je prema mačkama ili psima.