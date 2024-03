Google izdao izvornu verziju Chromea za ARM računala s Windowsima

Google je u suradnji s Qualcommom izdao izvornu verziju Chromea za ARM računala s Windowsima. Službena objava dolazi svega dva mjeseca nakon što je testna verzija popularnog preglednika uočena u Chromeovom Canaryju.

„Chrome smo dizajnirali da bude brz, siguran i jednostavan za korištenje na stolnim i prijenosnim računalima. Naša bliska suradnja s Qualcommom pomoći će osigurati da korisnici Chromea dobiju najbolje moguće iskustvo tijekom pregledavanja weba na trenutno kompatibilnim ARM računalima“, priopćio je Hiroshi Lockheimer iz Googlea.

Kako prenosi The Verge, ova verzija Chromea trebala bi biti velika stvar za korisnike s računalima s Windowsima koje pogone ARM procesori. U praksi bi to značilo da će iskustvo korištenja Googleovog preglednika biti znatno bolje, budući da su korisnici do sada morali pokretati Chrome u emuliranom stanju ili pak koristiti Microsoft Edge.