Papreno skupa grafika

U prvim danima ove godine održao se CES, na kojem je jedan od središnjih događaja bilo predstavljanje nove generacije Nvidijinih grafičkih kartica RTX serije 50, o čemu smo trubili mjesecima i prije samog događaja, pa naravno, i u vrijeme kada je Jensen Huang, CEO Nvidije, nastupio na pozornici u Las Vegasu, a s najvećim uzbuđenjem čekali trenutak kada ćemo se napokon dokopati kartica. Prva nam je došla dosta rano, čak je bila dvojba opisati li je za prošli broj Buga, ali s obzirom da u tom trenutku još nisu bili dostupni novi driveri, od te ideje morali smo odustati. U međuvremenu, svašta se događalo, dokopali smo se više raznih modela nove generacije, odradili testiranja…

Pripremili smo veliku priču o svemu zajedno, autor Slaven Pintarić priredio je seriju tekstova, koju započinje s detaljnim tehnološkim osvrtom, na čijem početku je objasnio kako će najnovija generacija Nvidijinih grafičkih procesora pogoniti sve Nvidijine grafičke kartice iz linije RTX 5000 u svijetu stolnih i prijenosnih računala u narednih nekoliko godina. Tvrdi kako će arhitektura Blackwell, odnosno grafički čipovi iz linije RTX 5000, obilježiti i definirati napredne grafičke, multimedijalne i AI mogućnosti modernih mainstream računala u narednom razdoblju, a na kraju je poentirao kako Blackwell tehnološki predstavlja trenutačno najnapredniju arhitekturu u svijetu grafičkih procesora, koja bi trebala donijeti daljnja poboljšanja kad je riječ o performansama u igrama, stvaranju i uređivanju multimedijskih sadržaja, te još naprednijim AI mogućnostima.

I sve bi to bilo divno i krasno, da nakon tako optimističnih očekivanja nije došlo do eksplozije cijena. Potpuno se urušila Nvidijina najavljena shema cijena, ponajviše zato što izgleda kako nisu bili još spremni za isporuku čipova, pa su zbog toga njihovi partneri kasnili s izlaskom kartica na tržištu. Rezultat su nebulozne cijene, što je sve detaljno razložio Davor Šuštić u svojoj kolumni, u kojoj, između ostalog, objašnjava kako smo morali revidirati već objavljeni tekst i povući "Bug preporuku" (ne pamtim da se to dogodilo ikada do sada)!

A uz cijene, ima i problema s pregrijavanjima nekih izvedbi najjačeg modela 5090, koji je i projektiran kao veliki potrošač električne energije. Za utjehu, ne možemo se požaliti da nema materijala za pisanje, pa očekujte i u idućim mjesecima nastavak ove sage.

U ovom broj središnju temu posvetili smo laptopima koji su bazirani na Qualcommovim procesorima Snapdragon X, odnosno ARM arhitekturi. Sredinom prošle godine počeli su se pojavljivati laptopi koji su korisnicima Windowsa ponudili ono što Appleovi laptopi imaju već dugo – ARM sa svim svojim prednostima i manama. Prednost je, jasno, smanjena energetska potrošnja i time povećana autonomija, a mane su nešto slabije performanse, barem kada je riječ o kombinaciji Snapdragona i programa koji tek prolaze kroz fazu optimizacije. Tako se zasad kaže da su laptopi s procesorima Snapdragon X namijenjeni uredskim i poslovnim korisnicima, ali to se vrlo brzo mijenja. Očekuju se i nove, naprednije generacija procesora za Windowse, kao i bolja softverska podrška – ali već i sada se radi o vrlo zanimljivim prijenosnim računalima, što je zorno objašnjeno u našoj temi broja.

Za ovaj mjesec naš je softverski ekspert Gračanin priredio temu o Dockeru, servisu za profesionalne informatičare, a da budem što precizniji, citirat ću njegovo uvodno objašnjenje: temelj i ključna prednost Dockera nalazi se u kontejnerizaciji, odnosno, tehnologiji koja omogućuje pokretanje aplikacija u izoliranim okruženjima. Za razliku od tradicionalnih, virtualnih strojeva, kod kojih se podrazumijeva da je potrebno virtualizirati čitav operacijski sustav i zatim ga koristiti na uobičajen način, Dockerovi kontejneri dijele kernel sustava domaćina, čime se izbjegava puna virtualizacija, što značajno smanjuje potrošnju resursa i ubrzava samo pokretanje aplikacija na istom domaćinu.

Onima koji se žele zabaviti, svakako preporučujem recenzije novog nastavka legendarnog serijala: Civilization VII te RPG dragulj iz Češće – Kingdom Come: Deliverance II.

Detaljnije informacije o sadržaju novog Buga potražite na ovim stranicama, a novi broj od danas je dostupan na kioscima, kao i u digitalnom izdanju na našim stranicama.

Za kraj još nekoliko fotografija koje najavljuju pojedine teme: reportažu s Bug Future Showa, osvrt na češki RPG koji se jako svidio našem recenzentu, te Davorovu recenziju nove pametne brave, koju je je isprobao u praksi.

Početkom veljače održan je još jedan vrhunski Bug Future Show, a prepunu dvoranu, Dragan, Bojan, Ivan i Miro iskoristili su kao atraktivnu kulisu za tradicionalno snimanje selfieja

Kingdom Come: Deliverance II, nakon sedam godina izdan je nastavak češkog realističnog RPG-a, koji je oduševio igrače i kritiku. Napokon igra bez zmajeva, čarobnjaka i zombija