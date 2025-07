Googleov alat (zlo)upotrijebljen za brisanje sumnjive prošlosti

Prema pisanju Ars Technice tehnološki direktor iz San Francisca proveo je posljednjih nekoliko godina pokušavajući ukloniti neugodne informacije o sebi iz Googleovog indeksa pretraživanja, a neprofitna organizacija Freedom of the Press Foundation kaže da on to i dalje radi.

Radi se o tekstu iz 2023. godine kada je izašla vijest o uhićenju stanovitog Mauryja Blackmana zbog obiteljskog nasilja iz 2021. Blackman, koji je tada bio direktor tvrtke za nadzornu tehnologiju Premise Data Corp., uvrijedio se zbog objave njegovih pravnih problema jer slučaj nije nikada došao do suda nakon što je Blackmanova (25-godišnja) djevojka povukla svoje tvrdnje protiv Blackmana (53-godišnjaka u to doba), ali objavljena vijest je sadržavala vrlo nezgodne detalje iz javnog izvješća o uhićenju.

Blackman je ranije koristio alate poput lažnih DMCA zahtjeva za uklanjanje sadržaja i tužbi kako bi ugušio izvještavanje o svojim dogodovštinama i čini se da je uspio prigušiti Googleovu tražilicu.

U lipnju je novinar koji je izvještavao o Blackmanu kontaktirao Freedom of the Press Foundation kako bi prijavio da je članak misteriozno nestao iz rezultata Google pretraživanja.

Zaklada je odmah započela istragu, koja ih je dovela do malo poznate Googleovog alata za pretraživanje „Refresh Outdated Content“. Google je stvorio ovaj alat kako bi korisnici mogli prijaviti poveznice sa sadržajem koji više nije točan ili koje vode na stranice s greškom. Kada radi ispravno, „Refresh Outdated Content“ može pomoći da Googleovi rezultati pretraživanja budu korisniji. Međutim, Freedom of the Press Foundation sada kaže da je greška omogućila nepoznatom zlonamjernom akteru da izbriše spominjanja Blackmanovog uhićenja s Interneta.

Nakon istrage, FPF je utvrdio da je njihov članak o Blackmanu potpuno odsutan iz Googleovih rezultata, čak i pri pretraživanju s točnim naslovom.

Googleov alat ne vjeruje bilo kome na riječ kada predlože uklanjanje rezultata pretraživanja. Međutim, greška u alatu učinila ga je idealnim načinom za suzbijanje informacija u rezultatima pretraživanja. Prilikom unosa URL-a, alat je korisnicima omogućavao promjenu velikih i malih slova u URL-u.

Članak Zaklade nosio je naslov "Anatomy of a censorship campaign: A tech exec’s crusade to stifle journalism", ali zahtjevi zabilježeni u Googleovom alatu uključivali su varijacije poput "AnAtomy" i "censorSHip".

Budući da je alat "Osvježi zastarjeli sadržaj" očito bio neosjetljiv na velika i mala slova, crawler bi provjerio URL, naišao na grešku 404, a zatim de-indeksirao ispravan URL. Istražitelji su utvrdili da su ovu metodu Blackman ili netko s interesom za njegov online profil koristili desecima puta između svibnja i lipnja 2025. Zanimljivo je da je Blackman, nakon što je napustio Premise preuzeo ulogu direktora u - tvrtki za upravljanje online reputacijom!

(Ako vam treba pouzdan netko da vam izbriše sr… nezgodne informacije iz prošlosti, ime tvrtke je - The Transparency Company. Transparentno zamuljavanje.)

Usput, ovo je samo mali dio problema s Googleovim pretraživanjima, načinima na koji se indeksiraju rezultati i faktičkog „shadowbanninga“ (tajnog prikrivanja) rezultata što znaju svi oni koji traže „nepopularne“ tekstove za koje jednostavno znaju da postoje i kako se zovu, ali ih Googleova tražilica stavi na sam kraj rezultata ili ih uopće ne stavi.