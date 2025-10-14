Investiranje u domene: Najneshvaćenija imovina Interneta

Iako ga mnogi povezuju s pričama iz 90-ih, tržište domena preraslo je u sofisticiranu klasu imovine. Evo zašto ulaganje u prave riječi znači ulaganje u budućnost Interneta i kako se percepcija konačno mijenja

Bug.hr utorak, 14. listopada 2025. u 10:17

Spomenite investiranje u domene i neki će se zainteresirati, dok će se drugi nasmijati, zamišljajući nekoga tko od 90-ih sjedi na domeni i čeka pozamašan ček. Prema analizi objavljenoj u Forbesu, ta percepcija prati industriju godinama, no stvarnost je znatno drugačija i važnija nego što većina misli.

Iza zastarjelih priča, ulaganje u domene izraslo je u jednu od najlegitimnijih klasa imovine na internetu. To je tržište izgrađeno na nečemu jednostavnom, ali moćnom: značenju. Vjerovanju da riječi oblikuju kako otkrivamo, pamtimo i vjerujemo brendovima na mreži.

Od digitalne otimačine do strateškog ulaganja

Počeci nisu bili sjajni. Kada je Internet eksplodirao, oportunisti su registrirali imena poznatih brendova i zaštićene žigove, nadajući se da će ih kasnije skupo prodati vlasnicima. Ta praksa, poznata kao cybersquatting, i danas se povremeno pojavljuje, no rješava se kroz UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) procese koji tvrtkama omogućuju povrat domena registriranih u zloj vjeri.

Međutim, ti slučajevi ne predstavljaju ono što je profesionalno investiranje u domene danas. Ozbiljni ulagači fokusiraju se na generička, opisna ili kreativna imena koja bi mogla odgovarati različitim vrstama poslovanja. Oni ne otimaju tuđe brendove; oni ulažu u jezik. Problem je što su se rani, negativni naslovi zadržali, a percepcija se nikada nije u potpunosti razvila.

Ono što je započelo kao digitalna zlatna groznica, sazrelo je u tržište koje više nalikuje ranom rizičnom kapitalu. Moderni investitori prate trendove, promatraju rađanje novih industrija i kupuju riječi koje će se tek vremenom isplatiti. Ako venture kapitalisti financiraju ideje prije nego što one zažive, investitori u domene kupuju vokabular prije nego što ga svijet počne koristiti.

Temelji trajne vrijednosti

Kao i svako ozbiljno tržište, i ovo je razvilo vlastite fundamente. Jedna je od rijetkih klasa digitalne imovine koja kombinira sva tri sastojka trajne vrijednosti: oskudicu, korisnost i likvidnost.

  • Oskudica: Postoji samo jedan home.com ili mind.ai.
  • Korisnost: Dobra domena trenutno gradi povjerenje i prepoznatljivost.
  • Likvidnost: S modernim tržištima i brzim transferima, vlasništvo se može promijeniti u samo nekoliko sati.

Unatoč napretku, ovo je i dalje igra strpljenja. Većina investitora proda tek dva do tri posto svog portfelja u dobroj godini, a više od 80% registriranih domena nikada se ne proda. Kada se domena kupljena za 1.000 dolara izlista za 10.000, to odražava troškove održavanja i činjenicu da se većina portfelja nikada neće prodati, a ne pohlepu.

Evolucija tržišta: Od ključnih riječi do značenja

Godinama najveći problem nije bila potražnja, već otkrivanje. Tradicionalna tržišta funkcionirala su na temelju doslovnog podudaranja ključnih riječi. Ako ste tražili "odjeća", vidjeli biste samo domene koje sadrže tu riječ. Tisuće kratkih, pamtljivih i brendabilnih imena ostajala su neotkrivena.

S vremenom su tvrtke poput GoDaddyja poboljšale vidljivost kroz svoje MLS sustave, povezujući različite registrare i čineći inventar dostupnijim. No, dublji izazov ostao je: pomoći kupcima da pronađu imena na temelju značenja, a ne samo ključnih riječi.

Tu su se usmjerile nove tehnologije. Tvrtke poput Atom.com razvile su semantičke sustave pretraživanja koji razumiju namjeru, ton i poslovni kontekst. Umjesto da prikazuju imena koja samo odgovaraju ključnoj riječi, platforma može predložiti domene koje osjećajem odgovaraju brendu. U međuvremenu, druge tvrtke istražuju blockchain tehnologiju kako bi otključale dodatnu likvidnost i transparentnost u trgovanju.

Ovi napori moderniziraju tržište koje je desetljećima bilo statično. Danas se na tržištima godišnje obavljaju transakcije vrijedne stotine milijuna dolara. Domene se financiraju, iznajmljuju i tretiraju kao bilo koja druga premium digitalna imovina.

Budućnost je u vlasništvu

Glavni izazov ostaje percepcija. Većina transakcija odvija se diskretno, što tržište čini netransparentnim. Kada u medije dospije priča o nerealnoj cijeni ili kršenju žiga, ona zasjeni tisuće legitimnih transakcija.

No, stvarna priča je priča o sazrijevanju. Svaki novi tehnološki val daje novu vrijednost riječima. Doba clouda učinilo je vrijednima pojmove vezane uz podatke i skalabilnost. Uspon umjetne inteligencije vinuo je u nebesa cijene .ai domena. Gotovo sve što danas koristimo na Internetu je unajmljeno – vaša publika, sadržaj i vidljivost često ovise o platformama koje ne kontrolirate. Domena je jedna od rijetkih stvari koje zaista možete posjedovati.

Zato ovo nekad neshvaćeno tržište ulazi u svoju novu, zrelu fazu. I dalje postoje loši primjeri, no šira slika govori o inovaciji, profesionalizmu i povjerenju. Jer, na kraju krajeva, investiranje u domene nije samo preprodaja imena. Radi se o davanju jezika onome što tek dolazi.



