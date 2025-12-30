50 korisnih web-stranica i servisa za svaku priliku - Internetski alati

Mreža svih mreža već je odavna postala neodvojivim dijelom naše svakodnevice, i sadržaj na njoj konzumiramo s računala, tableta i pametnih telefona. Temeljni alati koje koristimo kako bismo iskoristili sve ono što se u bespućima Interneta može pronaći, zasad i dalje ostaju web-preglednici, koji su se tijekom vremena transformirali u moćne alate, zahvaljujući kojima moderni web može ponuditi web-aplikacije koje su sposobne parirati i klasičnim desktop aplikacijama…