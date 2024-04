Kako je potpuna pomrčina Sunca "pomračila" i internetski promet

Spektakularna potpuna pomrčina Sunca ovoga je ponedjeljka oduševila desetke milijuna ljudi u Meksiku, SAD-u i Kanadi, zamračivši nebo na četiri do pet minuta. Utjecaj pomrčine nije bio vidljiv samo na lokalnu zajednicu, životinje, ekonomiju putovanja i smještaja u zoni totaliteta, već je ostavio i značajan trag na internetskom prometu.

Gledali u nebo, umjesto u ekrane

Naime, kako su primijetili iz Cloudflarea, upravo u zoni totaliteta, duž cijelog kontinenta, zabilježen je značajan pad korištenja Interneta – podsjećajući nas da su za njega, ipak, i dalje ključni ljudi i njihova aktivnost. Veliki društveni, a u ovom slučaju i kozmički, događaji imaju i dalje značajan utjecaj na to koliko se podataka razmjenjuje putem Interneta. Neki generiraju navalu, poput nedavne krunidbe Charlesa III ili rasprodaja na Crni petak, a drugi, poput pomrčine, nakratko odvraćaju ljude od Interneta.

U SAD-u je ukupni ostvareni internetski promet tijekom pomrčine pao za 8%, u usporedbi s uobičajenim ponedjeljkom poslijepodne. Broj upita prema poslužiteljima pao je u isto vrijeme za 12%, baš u vrijeme kada je pomrčina bila najvidljivija. Put zone totaliteta poklapa se s najvećim padovima u količini prenesenog prometa, što je vidljivo i na priloženoj mapi.

Zamračena zona totaliteta Cloudflare

U saveznoj državi Vermont zabilježeno je privremeno smanjenje ostvarenog internetskog prometa od čak 60%, u Arkansasu 54%, u Indiani 50% i tako dalje. To su redom savezne države s relativno malo stanovnika, pa su i oscilacije veće. Ipak, i u vrlo napučenom New Yorku dogodio se pad od čak 29%, dok je Kalifornija (s vidljivom samo djelomičnom pomrčinom) iskusila pad prometa od 9% u to vrijeme.

Nisu SAD jedine u tome – Cloudflare je izmjerio smanjenje internetske aktivnosti i u Meksiku (do čak 57%), kao i Kanadi (do 48%).