Koliko smo digitalno pismeni i u kojoj mjeri uvažavamo "net etiku"?

Kako se internet razvijao i postajao sve važniji dio naše svakodnevice, tako su se pojavljivali izazovi i dileme u vezi s ponašanjem na mreži. Da li vam se ikada dogodilo da ste se s nekim praktički posvađali preko poruka i poslije ste "uživo" morali" izgladiti odnos"? Ako jest, ne brinite - svima nam se to događa. Kod takve vrste pisane komunikacije izostaju izuzetno važni faktori, a to su: "govor tijela", ton i dikcija. Navedene čimbenike pokušavamo nadomjestiti emojima, takozvanim smajlićima; ali nekada to ne pomaže te može biti čak i kontraproduktivno. Pa, kako onda moramo pisati da se to ne dogodi? Probajmo se držati pravila "net etike".

Što je "net etika"?

"Net etika", poznata i kao internetska etika ili etika na Internetu, nastala je u skladu sa širenjem Interneta i njegovom sveprisutnošću u našim životima, a odnosi se na skup pravila, normi i vrijednosti koje se odnose na ponašanje korisnika na Internetu. Evoluirala je kako bi odgovorila na izazove i mogućnosti koje donosi internet. Nije nastala kao proizvod jednoga pojedinca ili grupe, nego su različite organizacije, kao što su Internet Society (ISOC) i Internet Governance Forum (IGF), aktivno sudjelovale u raspravama o internetskoj etici i poticale dijalog o ključnim pitanjima pa je to dalo poticaj njezinu razvoju. Ljudi su postali svjesni potrebe da usvoje smjernice koje bi pomogle u izgradnji pozitivne, etičke i odgovorne internetske kulture.

Važnost "net etike" može se sagledati iz nekoliko aspekata

Ponašanje i kultura: "Net etika" promovira pozitivno ophođenje i poštovanje u online okruženju. To pomaže u stvaranju ugodnog i sigurnog prostora za sve korisnike interneta. Pravila o pristojnosti, uzajamnom poštovanju i odgovornom korištenju tehnologije - pomažu u sprječavanju konflikata i nesporazuma.

Zaštita privatnosti: "Net etika" naglašava važnost poštovanja privatnosti drugih ljudi na internetu. To uključuje suzdržavanje od širenja osobnih informacija drugih korisnika bez njihove dozvole i pozorno postupanje s osobnim podacima drugih osoba.

Prevencija cyberbullyinga: "Net etika" se bori protiv digitalnog nasilja i zlostavljanja. Potiče korisnike da budu ljubazni i suosjećajni prema drugima, sprječavajući tako online zlostavljanje.

Autorska prava i intelektualna svojina: "Net etika" uključuje poštovanje autorskih prava i prava intelektualne svojine drugih. Ovo obuhvaća nekopiranje ili distribuciju sadržaja drugih bez odgovarajuće dozvole ili referenciranja izvora.

Sigurnost: "Net etika" potiče korisnike da se ponašaju odgovorno kako bi očuvali sigurnost internetskoga okruženja. To uključuje pažljivo otvaranje linkova i privitaka, izbjegavanje širenja lažnih informacija i zaštitu od online prijevara.

Društvena odgovornost: "Net etika" naglašava važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito ponašanje na internetu. Osjećaj društvene odgovornosti pomaže u očuvanju integriteta internetskoga prostora.

Koja su najvažnija pravila "net etike" koja svi trebamo poštovati?

Sljedeća su pravila samo osnovne smjernice, a njihovim poštovanjem možemo doprinijeti stvaranju sigurnijeg, poštovanja vrijednog i etičnog internetskog prostora za sve korisnike.

1. Poštovanje: Budite ljubazni i uvažavajte mišljenja i osjećaje drugih korisnika. Nemojte se upuštati u vrijeđanje, omalovažavanje ili zlostavljanje drugih korisnika na internetu. Potičite prijateljsko ponašanje i pomozite u sprječavanju online nasilja. Ne pišite tekstove velikim slovima, to može biti shvaćeno kao vikanje.

2. Zaštita privatnosti: Ne širite i ne objavljujte tuđe osobne informacije bez njihove izričite dozvole. Poštujte pravo na privatnost drugih korisnika.

3. Autorska prava: Nemojte kopirati, distribuirati ili koristiti tuđi sadržaj (tekstove, fotografije, videozapise itd.) bez odgovarajuće dozvole ili bez pravilnog citiranja izvora. Ne preuzimajte i ne dijelite sadržaj koji nije vaš a bez dopuštenja autora.

4. Upoznajte se s pravilima platforme: Svaka internetska platforma ima svoja pravila korištenja. Upoznajte se s tim pravilima i poštujte ih dok ste na toj platformi.

5. Ne širite lažne informacije: Provjerite vjerodostojnost informacija prije nego što ih podijelite. Nemojte širiti dezinformacije ili lažne vijesti.

6. Održavajte sigurnost: Pazite na svoje osobne podatke i koristite jake lozinke za svoje račune. Nemojte dijeliti informacije koje bi mogle ugroziti vašu sigurnost.

7. Izbjegavajte govor mržnje: Nemojte promovirati govor mržnje ili poticati nasilje prema bilo kojoj skupini ljudi.

8. Budite odgovorni: Preuzmite odgovornost za svoje postupke na internetu. Razmislite dobro prije negoli nešto objavite ili podijelite.

9. Opraštajte: Oprostite drugima njihove pogreške u komunikaciji i nemojte biti previše kritični. Ako drugi griješe u pisanju, pišu predugo i nejasno, prije reagiranja više puta promislite. Nismo ovlašteni dijeliti lekcije drugima i ispravljati ih, a ako to ipak činimo - budimo taktični! Nemojte javno nekoga ispravljati i ponižavati nego mu/joj možete poslati individualnu poruku i ukazati na pogreške. Nije li bolje u online prostoru stvarati prijatelje nego neprijatelje? Ništa ne košta, a puno vrijedi.

10. Zadržite vatrenost ali ju kontrolirajte: Dio tradicije online komuniciranja jest vatrenost. Ona može biti i zabavna za sve sudionike komunikacije ako se drži pod kontrolom. Stoga "net etika" ne zabranjuje vatrenost. Ono što "net etika" zabranjuje jest nekulturno ili gnjevno pisanje.

11. Poštujte tuđe vrijeme: U pisanju e-mail poruka trudite se biti što kraći i sažetiji. Stručnjaci tvrde da u ovo doba imamo puno manje slobodnoga vremena nego što smo ga imali prije. Neka vaše interno pravilo bude usmjereno na konciznost poruka kako vaš čitatelj ne bi nepotrebno gubio vrijeme. Poruku prije slanja pročitajte, i ako možete, još je i skratite; kao da svaka riječ koju napišete vrijedi 100 eura koje ćete na kraju slanja poruke morati nekome i platiti.

Kako ova pravila primijeniti u praksi?

Nekada je lako drugima dijeliti savjete, ali kada smo mi u toj situaciji možda nismo ni svjesni svojih reakcija i radimo kontra onoga što bismo drugima savjetovali kada su oni u toj situaciji. Da biste izbjegli neugodne situacije preko interneta i primijenili "net etiku" u komunikaciji, slijedite ove smjernice i primjere dobre prakse:

Ostanite smireni: Ako naiđete na kontroverzan ili emocionalan sadržaj, prije nego što reagirate, udahnite duboko i razmislite o svojoj reakciji. Nemojte se odmah uključivati u svađu, već pokušajte ostati smireni i racionalni u svojim odgovorima. Primjer dobre prakse: Umjesto da odmah odgovorite ljutitim komentarom, napišite odgovor u kojem izražavate svoje mišljenje na konstruktivan način bez vrijeđanja.

Izbjegavajte vrijeđanje i omalovažavanje: Nemojte koristiti uvredljiv jezik ili omalovažavati druge sudionike rasprave. Primjer dobre prakse: Ako se ne slažete s nečijim mišljenjem, pokušajte artikulirati svoje suprotstavljeno mišljenje na pristojan način, a bez napada na osobu koja iznosi to mišljenje.

Koristite argumente i činjenice: Ako sudjelujete u raspravi, rabite činjenice i argumente kako biste podržali svoje tvrdnje. Primjer dobre prakse: Umjesto da se oslanjate na emocionalne izjave, pružite relevantne podatke i referencirajte provjerene izvore kako biste podržali svoje tvrdnje.

Slušajte druge i budite otvoreni za različite perspektive: Poslušajte što drugi imaju reći i budite otvoreni za različite ideje i stajališta. Primjer dobre prakse: Postavite pitanja kako biste bolje razumjeli tuđe mišljenje i izbjegli nesporazume.

Prekinite negativan lanac: Ako primijetite da rasprava postaje negativna ili se pretvara u svađu, pokušajte unijeti pozitivan ton i preusmjeriti razgovor prema konstruktivnoj temi. Primjer dobre prakse: Umjesto da se priključite svađi, pokušajte umiriti situaciju i pozvati na mirnu raspravu.

Znajte kada prekinuti raspravu: Ako se rasprava pretvori u beskrajni niz nesuglasica, možda je vrijeme da prekinete raspravu i uvažite činjenicu da svatko ima pravo na svoje mišljenje. Primjer dobre prakse: Ako rasprava ne napreduje i postaje negativna, pristojno završite razgovor ili se suzdržite od daljnjeg sudjelovanja.

Zaključak

Prakticiranje ovih primjera dobre prakse pomoći će vam da primijenite "net etiku" u svojoj online komunikaciji i izbjegnete svađu i loše odnose, stvarajući time pozitivnije i konstruktivnije okruženje na internetu. Ponekad je važno podsjetiti se na ova pravila jer nam se definitivno svima može dogoditi da nam zbog životnog tempa, dnevnih obveza i frustracija stvari krenu izmicati kontroli. Nemojte dopustiti da vam se to dogodi dok ste u digitalnoj komunikaciji, jer nekada može nastati nepovratna šteta.