Prodaje se najpoznatija piratska domena na svijetu

Vjerojatno najpopularnija piratska domena na svijetu, ThePirateBay.com, aktivirana je u rujnu 2003. godine, što znači da će uskoro postati "punoljetna". Od tada se mnogo toga promijenilo u svijetu, na webu, u piratstvu, a i sama domena mnogo je toga doživjela. Izvorni pokretači servisa The Pirate Bay u međuvremenu su bili osuđeni na zatvorske kazne zbog piratstva, do ove domene pojedine su zemlje putem svojih ISP-ova blokirale pristup, a piratski servis primarno namijenjen pretraživanju torrent datoteka selio s domene na domenu kako bi izbjegao zabrane i pokušaje gašenja.

Servis je aktivan i danas, ali i dalje po webu "bježi" od onih koji bi ga htjeli ugasiti, pa se The Pirate Bay u raznim inačicama može pronaći na brojim proxy domenama. Aktualno vodstvo ovog servisa pogreškom je dopustilo, pak, da izvorna domena ThePirateBay.com istekne, pa je prošle godine bila prodana na dražbi najboljem ponuditelju. On je, navodno, htio obnoviti nekada slavni piratski portal i na ovoj adresi pokrenuti novu stranicu za preuzimanje potpuno legalnog sadržaja, no planove nikada nije realizirao – pa sada domenu ponovno prodaje.

243.000 kuna, može i u bitcoinu

Prošle je godine ovu domenu nepoznati kupac tako pribavio za 35.150, a sada je prodaje za nešto većih 38.000 američkih dolara. U međuvremenu je domena bila parkirana kod jednog pružatelja hosting usluga i generirala je ponešto zarade od reklama, budući da tisuće ljudi dnevno pokušavaju doći do The Pirate Baya upisujući upravo njegovu adresu s .com domenom.

No, aktualni se vlasnik svejedno želi riješiti ove domene, pa ju je ponudio na prodaju. Osim što je se može kupiti za spomenutih 38 tisuća, nudi se i opcija najma po cijeni od 7 tisuća dolara mjesečno. Prodavatelj poručuje kako je je imao velike planove za koje nije imao vremena, a "šteta je da tako vrijedna domena s mnogo prometa samo stoji parkirana i bez svrhe". Potencijalnim kupcima poručuje kako će prometa na ovoj adresi i dalje imati, ali ne otkriva koliko je u proteklom razdoblju od toga uspio zaraditi. Imate li vi bolji plan za domenu ThePirateBay.com, požurite na njezinu adresu – platiti je možete i bitcoinom.