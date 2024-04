Radi.li – stranica s ažuriranim popisom trgovina koje rade nedjeljom

Ovih dana se na webu pojavila platforma, za koju smo se već pitali kako to da je nitko nije izradio. Web aplikacija Radi.li, naime, ima misiju objediniti sve informacije o trgovinama otvorenima nedjeljom, budući da je trenutačno situacija s (ne)radnom nedjeljom u Hrvatskoj prilično kaotična.

Muke po neradnoj nedjelji

Podsjetimo, prošle godine je, izmjenama Zakona o trgovini, propisano da su trgovine diljem zemlje nedjeljom zatvorene, ali da svaki trgovac može samostalno kao radne odabrati 16 nedjelja u godini. Očekivano, neće svi trgovci odabrati iste nedjelje na istim lokacijama, pa je potraga za trgovinom koja radi svakoga tjedna drugačija.

Za sada su kupci osuđeni na guglanje pojedine trgovine u svojoj blizini i traženje njezinog radnog vremena, u nadi da je trgovina podatke ažurirala. Nova platforma trebala bi svima olakšati taj proces. Iza nje stoji domaća tvrtka za razvoj digitalnih proizvoda Zero molecule, a s njezinim smo pokretačem Davidom Macanom i popričali o tom projektu, za sada jedinome te vrste u Hrvatskoj.

"Radi.li je u potpunosti ideja i realizacija agencije Zero Molecule. Ideja je došla prirodno još otkako je mjera najavljena. Za samu realizaciju smo se odlučili tako što smo shvatili da kao developeri na taj način možemo najbolje dati neki svoj doprinos cijeloj situaciji. Mogli smo negodovati i žaliti se, ali mislim da je ovo produktivnije i društveno korisnije", kaže nam Macan, navodeći da im je za cijeli proces, od razrade koncepta do objave stranice trebalo otprilike mjesec dana. Uz to, mobilna aplikacija im je već u procesu objave na Google Playu i App Storeu.

Na upit o mogućoj komercijalizaciji kaže: "Trenutačno nema nikakvog plana monetizacije, ali ako platforma zaživi i popularnost joj poraste, svakako ćemo morati nešto smisliti makar da pokrijemo troškove amortizacije i da joj se možemo ozbiljnije posvetiti."

Uskoro više trgovina

Radi.li je trenutačno još uvijek u "beta" fazi razvoja, pa nudi podatke o radnom vremenu trgovina lanaca Kaufland, Konzum, Spar i Lidl. No, plan je dodati još više trgovina uskoro. Stvar funkcionira sasvim jednostavno – u njihovu tražilicu na mapi potrebno je upisati ime tražene trgovine te kliknuti na nju. To će pokazati radno vrijeme odabrane trgovine za aktualni tjedan te, naravno – nadolazeću nedjelju. Također, korisnici se mogu i pretplatiti na obavijesti o promjenama radnog vremena.

U vrhu stranice također su korisni filteri "Otvoreno danas" i "Otvoreno ovu nedjelju", koji će na zemljovidu ostaviti samo trgovine koje zadovoljavaju odabrani kriterij. "Dok politika stvara kaos, mi nudimo rješenje" – moto je ovog korisnog servisa.