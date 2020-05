Huawei AppGallery kao osnovna trgovina aplikacija? Upitali smo ih kako to funkcionira

Huawei sve više naglaska stavlja na svoju trgovinu mobilnih aplikacija, AppGallery, jer iz poznatih nam razloga njihovi noviji mobiteli nemaju izravan pristup do aplikacija kroz Googleovu trgovinu. Provjerili smo izravno s Normanom Muellerom, njihovim direktorom marketinga u Hrvatskoj, kako se situacija razvija te što kupci Huawei mobitela mogu očekivati od uređaja i samog AppGalleryja.

Ekosustav mobilnih aplikacija za Huawei postaje jedna od važnijih tema za Huawei, možete li to malo pojasniti?

Norman Mueller: Iskustvo korištenja mobilnog telefona rezultat je onoga što dobivate od samog uređaja kao fizičkog proizvoda ali i usluga kao što su mobilne aplikacije. Jedno ide s drugim. Pristup aplikacijama trećih strana je naravno bitan. Našli smo se u nekom trenutku u situaciji da bi korisnicima novih serija Huawei telefona mogao biti zakompliciran pristup određenim aplikacijama. Za početak naglašavam ovo "korisnicima novih serija telefona". To znači da sve serije do P40 uopće nisu imale tu prijetnju. No, to je u međuvremenu uspješno rješavamo i za P40 Seriju. Prije svega takve uređaje nismo odmah počeli prodavali na tržištu, pa smo preskočili Mate 30 seriju u Hrvatskoj, da budemo spremni.

U međuvremenu smo ubrzali izgradnju vlastitog sustava aplikacija odnosno Huawei App Gallery, alternativnu trgovinu aplikacijama u kojoj danas možete pronaći sve atraktivne aplikacije koje vam trebaju. Tako da u trenutku kada je uzašla P40 Serija telefona, problem je otklonjen.

Znači li to da su u AppGalleryju dostupne sve bitne aplikacije?

Norman Mueller, Huawei, direktor marketinga

Mi razvijamo App Gallery globalno, ali i lokalno. To znači da prije par mjeseci, na primjer, u App Galleryju nije bilo lokalnih aplikacija, a danas ih je puno. Primjerice tu su aplikacije poput mobilnog bankarstva PBZ-a, Zagrebačke Banke, OTP Banke, Erste, selfcare aplikacije telekom operatera Hrvatskog Telekoma i A1, svih medija i slične. Ne bi bilo fer reći da su sve tu, no u ovih par mjeseci imamo većinu bitnih domaćih aplikacija. Isto tako taj naš razvoj govori o našim ambicijama i mogućnostima. Tu su naravno globalne aplikacije poput TikToka, Deezera i slične. Bez želje da relativiziram, rekao bih da je situacija puno bolja od očekivane. Imamo P40 Seriju koja je tehnološki napredna, a sve što vam je potrebno možete imati na telefonu.

Kako onda do aplikacija, je li dovoljan AppGallery?

Prije svega naša uputa je da vi kada kupite novi Huawei telefon klonirate stari aplikacijom Clone Phone, što će vam prenijeti aplikacije na novi telefon. Ako nešto nedostaje, predlažemo da isto potražite u Huawei AppGalleryju, ili alternativno na stranici proizvođača aplikacije. Konačno, e-mail složite preko e-mail klijenta.

Gmail se koristi kroz email klijent, a što je s Google Mapsom i YouTubeom?

YouTube i Google Maps možete koristiti kroz preglednik.

U AppGalleryju je dostupan i app MoreApps, znači kada njega instalirate možete do svega?

Ja koristim P40 PRO već neko vrijeme, nemam apsolutno nikakvih nedostataka, koristio sam samo AppGallery da dođem do aplikacija. Od aplikacija, recimo, najčešće koristim društvene mreže i aplikacije za dopisivanje, kao i Booking, Deezer, AccuWeather, Amazon, Njuškalo te mobilno bankarstvo, i sve sam skinuo iz AppGalleryja. Imamo Huawei Forum, tamo naši korisnici komentiraju, njihovi su dojmovi također pozitivni.