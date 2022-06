Nova era održivosti u Data Centrima

Digitalizacija gotovo svakog segmenta našeg života dovela je do eksplozije stvaranja podataka, a stopa rasta samo se povećava. Istovremeno, podatkovni centri, koji prate takvu povećanu potražnju, troše ogromne količine energije i resursa.

Digitalizacija gotovo svakog segmenta našeg života dovela je do eksplozije stvaranja podataka, a stopa rasta samo se povećava. Istovremeno, podatkovni centri, koji prate takvu povećanu potražnju, troše ogromne količine energije i resursa. Pitanje održivosti segmenta podatkovnih centara postaje od ključnog značaja o čemu nam je više rekla Jelena Pejković, direktorica prodaje «Secure Power» odjela kompanije Schneider Electric za Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Iz medija nam je poznato kako je kompanija Schneider Electric 2021. godine proglašena najodrživijom kompanijom na svijetu, a i ove godine se nalazi u samom vrhu Corporate Knights ljestvice. Što stoji iza te nagrade?

Održivost i energetska učinkovitost već su dugo u samom središtu korporativne misije Schneider Electrica. Možemo jasno dokazati kako smo pomogli našim kupcima u smanjenju negativnih učinaka na okoliš, primjenom održivih Green Premium™ tehnologija, inovativnim dizajnom i primjenom raznih strategija te putem svojih usluga koje distribuiramo kroz ESS (Energy and Sustainable Services). Ono što stoji iza te nagrade jest petnaest godina angažmana tijekom kojih smo se trudili učiniti našu kompaniju što više uključivom i ekološki osvještenijom. Cilj nam je predvoditi primjerom, kako unutar same kompanije i našeg ekosustava, tako i u osmišljavanju rješenja za naše kupce.

Jelena Pejković, Schneider Electric

Možemo li tu istu priču o održivosti primijeniti i na podatkovne centre?

Data centri su okosnica današnjeg digitalnog svijeta. Oni su također odgovorni za do dva posto svjetskih emisija ugljika, jednako kao i čitava zrakoplovna industrija. Kako bi ostvarili značajan napredak u održivosti, potrebno je usmjeriti se na pet ključnih područja utjecaja na okoliš – potrošnja energije, vode, emisije stakleničkih plinova, učinak na otpad, ali i kopno, vodu i zrak. Svako od tih područja zahtjeva mogućnost mjerenja i analize kako bi se, na posljetku, mogle utvrditi nove tehnologije koje će dovesti do poboljšanja, odnosno smanjenja negativnog učinka.

Podaci su ti koji su nam otvorili oči po pitanju brojnih informacija kojih ranije nismo bili svjesni. Zato je greška bilo koje kompanije na putu ka održivosti započeti sa akcijom umjesto informacijama. U Schneider Electric-u našim klijentima omogućavamo da kroz EcoStruxure IT paletu DCIM softverskih proizvoda prikupljaju, nadgledaju i analiziraju podatke o upotrebi resursa i operativnom statusu podatkovnih centara, uključujući ekstrapolaciju trendova. EcoStruxure DCIM alati igraju ključnu ulogu u osiguravanju maksimalnog iskorištavanja energije i resursa u data centru, kao i postizanje visoke dostupnosti, otpornosti i efikasnosti infrastrukture.



Digitalizacija se značajno ubrzala u vrijeme pandemije i istovremeno dovela do potrebe za Edge rješenjima. Na koji način ona pomažu korisnicima u ostvarivanju digitalne transformacije i o kakvim trendovima se radi?

Promjene oko nas su toliko brze da se svi mi, kao korisnici, jako brzo navikavamo na proizvode i usluge koje koristimo na novi način. Sve je digitalizirano i sve je online – od dostavljanja hrane do usluga banaka. Ono što svatko od nas sigurno primjećuje, posebno sa promjenama koje je donijela pandemija, jest koliko stvari sada možemo uraditi jednim klikom i koliko vremena nam štedi. Kompletno obrazovanje, ali i veliki dio poslovanja prebačen je u online svijet. Zamislite samo kolike su količine tih podataka i koliko je to povećanje protoka za Internet providere – dakle sve ono što kao korisnici doživljavamo kao neopipljivo, negdje postoji u obliku fizičke infrastrukture, na kojoj se ubrzano radilo kako bi mogla podržati ovaj nepredviđeni porast potrebe za novim kapacitetima.

Edge rješenja su rješenja visokih performansi i predstavljaju neku vrstu mosta do Cloud rješenja – jer želimo smanjiti kašnjenja u dostupnosti podataka i minimizirati utjecaj problema pri prijenosu podataka. To upravo postižemo tako što većinu aplikacija, smještamo bliže korisniku, na rub mreže – to je definicija Edge-a.

Kad govorimo o trendovima najčešće pričamo o mikro i modularnim data centrima, dva odvojena koncepta namijenjena različitim tržištima. Mikro podatkovni centri odlično su rješenje za okruženja poput škola, domova zdravlja i slično, gdje već postoji objekt koji, zbog digitalne transformacije, ima potrebu za više IT opreme, ali nema dovoljno adekvatnog prostora. Modularni ili montažni podatkovni centri su uglavnom rješenja u kontejneru koje se, prema potrebama korisnika, može konfigurirati na način na koji im odgovara. Kako za njih nije potrebna gradnja i razne dozvole, značajno štedimo vrijeme, ali i prostor. Tvrtke tako mogu, na primjer, na svom parkingu složiti nekoliko kontejnera i imati spreman data centar.



Što biste naveli kao vašu najveću prednost i što bi savjetovali vašim korisnicima?

Schneider Electric se pozicionirao kao lider u upravljanju i nadzoru energijom i automatizacijom u području infrastrukture za napajanje i hlađenje podatkovnih centara, te poseban naglasak stavljamo na kibernetičku sigurnost fizičke infrastrukture i operativnih tehnologija. Naš cilj lokalno, je pomoći korisnicima da njihovi novi podatkovni centri budu stalno dostupni, rade efikasno i održivo, na način da im kao partner i konzultant ponudimo usluge i rješenja počevši već od samog projektiranja. Jedino tako ćemo moći u potpunosti razumjeti i odgovoriti na sve potrebe naših klijenata, a to na kraju dana smatramo uspjehom.

Kako vidite budućnost podatkovnih centara? U skorijoj budućnosti nećemo biti u mogućnosti nastaviti trošiti energiju ovom brzinom. Schneider Electric je u posljednjih 10 godina surađivao s najvećim podatkovnim centrima na svijetu kako bi uklonio gubitak energije i povećao efikasnost za 80%. Udruženi u našoj industriji možemo izbjeći neodrživu budućnost. Dok transformiramo mreže radi veće otpornosti, moramo razmotriti održivost i efikasnost. Kako otpornost obično znači nižu efikasnost, balansiranje između održivosti i otpornosti jedan je od velikih izazova našeg vremena. U Schneideru vjerujemo kako podatkovni centri budućnosti moraju uravnotežiti četiri ključne komponente: otpornost, prilagodljivost, održivost i efikasnost. To znači da se moraju smanjiti ranjivost i neplanirani zastoji, omogućiti automatsko i daljinsko upravljanje, poboljšati kibernetičku sigurnosti i sveobuhvatnu prediktivnu analitiku. Prilagodljivost podrazumijeva praćenje novih tehnologija, fleksibilnost u dizajnu, primjeni, servisu i kompatibilnost sa sljedećom IT generacijom. Održivost traži odgovorno ispunjavanje poslovnih zadataka, bez ugrožavanja budućnosti, dok efikasnost znači optimizaciju troškova, brzinu i kapital, istovremeno i pojednostavljene procese sa digitalnim uslugama.



Kako kupci reagiraju na Cloud bazirana rješenja i koliko ih brine sigurnost?

Koliko god priča o rješenjima na cloudu više nije toliko nova, često se susrećemo s korisnicima koji i dalje imaju sumnje u sigurnost ovog modela i sigurnost svojih podataka kada odu iz njihovog „fizičkog“ posjeda. Svakako ne bez razloga.

Izvještaji pokazuju kako je samo tijekom 2017. godine porast cyber napada na IoT iznosio 600 posto. Tu je jasno kako cyber napadi predstavljaju veliki rizik za bilo koji biznis na putu digitalne transformacije. To je jedan od razloga zašto je u Schneider Electricu postavljanje strategije o kibernetičkoj sigurnosti jedan od imperativa. Naše članstvo u Cybersecurity koaliciji sa sjedištem u Washingtonu potvrđuje koliko je kompanija ozbiljna kada su u pitanju sigurnosni rizici i koliko je usmjerena na to da bude jedna od vodećih kompanija u razvoju rješenja.