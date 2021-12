Više od 50.000 kućanstava u mogućnosti smo spojiti na 10 Giga mrežu

Do snažnog ulagačkog ciklusa Telemacha fiksna mreža je stagnirala, no investicijom u 10 gigabitnu mrežu, uspjeli smo potaknuti razvoj optičke infrastrukture u Hrvatskoj, ističe Nenad Šlibar

S glavnim direktorom za tehniku odgovornim je za razvoj fiksne i mobilne mreže Telemacha Hrvatska Nenadom Šlibarom razgovarali smo o implementacije nove 5G tehnologije, posebno o tehničkim karakteristikama 10 gigabitne tehnologije optičke mreže koju je taj telekom najavio kao svoju stratešku odrednicu, te o brzini uvođenje te napredne mreže na području Hrvatske.

Kakva je sada Telemachova ponuda korisnicima?

Telemach u ponudi ima tri paketa bazirana na optičkoj (FTTH) mreži. Prvi paket bazira se na 300 Mb/s downloada i 150 Mb/s uploada, naš takozvani srednji paket, ujedno i najprihvaćeniji od strane korisnika, sadrži 1 GB/s downloada i 500 Mb/s uploada, dok treći i ujedno najveći paket optike predstavlja inovaciju na hrvatskom tržištu jer osim velike brzine prijenosa podataka od 2 Gb/s, uključuje simetrično slanje i primanje podataka s istom maksimalnom brzinom. Riječ je o brzini prometa koja nadilazi potrebe svakodnevne upotrebe, no upravo ovom ponudom želimo ukazati na buduće potrebe tržišta, gdje je upload jednako bitan kao i download. S ovim brzinama i korištenja clouda je jednostavnije.

Brzine od 2 Gb/s postižemo XGS PON tehnologijom, tom tehnologijom možemo podržati velike brzine (do 10 Gbps) simetrično, dakle i kod downloada i uploada, i to po prihvatljivim cijenama.

S obzirom da je u vašoj ponudi i video servis EON te glazbeni servis Tidal kakvi su vaši planovi s paketima ponude korisnicima s takvim video sadržajima, audio servisima?

Tržišni trendovi nam pokazuju da korisnici traže sve više pogodnosti za što manju cijenu. U našoj Unlimited ponudi korisnicima nudimo glazbeni servis Tidal za 0 kn/mj putem kojeg mogu slušati više od 80 milijuna pjesama u vrhunskoj Hi-Fi kvaliteti zvuka. Tidal se može slušati online ili offline na bilo kojem uređaju.

S druge strane imamo i EON, jednu od najpopularnijih televizijskih platformi jugoistočne Europe koja pruža mogućnost gledanja preko 160 televizijskih i radijskih kanala te više od 19 tisuća naslova u Video klubu. EON se može gledati na svim uređajima s mogućnošću vraćanja sadržaja i do 7 dana unatrag.

Naravno, i dalje ćemo pratiti potrebe tržišta te ćemo obogaćivati sadržaj i osmišljavati nove pakete skrojene po mjeri korisnika.

Koliko vam je u tome prednost što ste dio United grupe, odnosno korporacije BC Partners te imate u grupi televizijske programe? Daje li vam to prednost u daljnjem razvoju i mogućnost sinergije usluga prema korisnicima?

Ako promatramo fiksnu infrastrukturu možemo reći da je, u usporedbi s EU, hrvatsko telekomunikacijsko tržište nedovoljno razvijeno, što je posljedica nedovoljnih ulaganja u proteklom desetljeću. Upravo stoga, potrebne su značajne investicije u fiksnu infrastrukturu kako bismo bili u korak s drugim zemljama EU, od čega bi društvo, industrija te ukupno gospodarstvo imalo značajne koristi. Bez United Grupe Telemachove investicije ne bi bile moguće. Upravo nam je Grupa osigurala preko milijardu i sedamsto milijuna kuna za modernizaciju mobilne mreže, što uključuje i izgradnju 5G mreže te izgradnju najsuvremenije optičke mreže. Od tih sredstava već smo ove godine omogućili optički pristup za 35.000 novih kućanstava, a taj smo posao započeli prije otprilike šest mjeseci.

Do snažnog ulagačkog ciklusa Telemacha i United Grupe fiksna mreža je stagnirala. Dva najveća telekoma nisu imala pravu konkurenciju pa su samo držali svoje pozicije, no dolaskom Telemacha i snažnom investicijom United Grupe u tehnološki napredniju 10 gigabitnu mrežu, uspjeli smo potaknuti sveobuhvatni razvoj optičke infrastrukture u Hrvatskoj, i to u vrlo kratkom periodu. United grupa preuzela je Tele2 u ožujku prošle godine, u kolovozu je bila gotova strategija razvoja naše fiksne mreže, u studenom smo već imali prvog zaposlenika u tom odjelu, a u ožujku ove godine i prvog korisnika optičke fiksne mreže. Naime, u veljači ove godine započeli smo s izgradnjom najbrže 10 Giga optičke mreže i do sada je naša optička infrastruktura dostupna za preko 35.000 kućanstava.

S druge strane u mobilnoj mreži, prema relevantnim pokazateljima imamo napredne mreže?

Tako je, kad je riječ o mobilnoj infrastrukturi na razini države tu puno bolje stojimo. Upravo je kroz dolazak trećeg operatora na tržište, a onda i kroz novi investicijski ciklus u modernizaciju i proširenje Telemachove mobilne mreže, vidljivo kako zdrava konkurencija na mobilnom tržištu osigurava kontinuirani razvoj kvalitete usluga za krajnje korisnike. Tržište je u stvari zdravo konkurentno ako postoje najmanje tri operatora što se vidjelo na tržištu mobilnih usluga kad su dolaskom Tele2 značajno smanjene cijene te je porasla kvaliteta mobilnih usluga. U Telemachu nastavljamo sa značajnim ulaganjima u mobilnu mrežu te sa zadovoljstvom mogu reći da smo u Zagrebu implementirali najsuvremeniju 5G mrežu, i to u roku od 3 mjeseca od dobivanja dozvola za spektar 700 i 3.500 MHz.

Koju pokrivenost imate s 4G mrežom a koju s 5G mrežom?

S dodjelom licenci za 5G u kolovozu ove godine krenuli smo u modernizaciju radio pristupne mreže gdje radimo nadogradnju 4G i izgradnju 5G infrastrukture. U 4G infrastrukturu uvodimo MIMO tehnologiju na veliki broj lokacija te dodajemo novi frekvencijski opseg. Uz proširenje kapaciteta 4G tehnologije uvodimo i 5G s dinamičkim dijeljenjem spektra (Dynamic spectrum sharing DSS) u frekvencijskom opsegu od 700 MHz. Također, počinjemo koristiti frekvencijski opseg od 3,5 GHz, odnosno 5G s gigabitnim brzinama. Nakon završetka aukcije u kolovozu, u rujnu smo započeli sa sveobuhvatnom modernizacijom mobilne mreže tako da je danas cijeli Zagreb s užom okolicom pokriven 5G signalom. Uskoro treba biti završena i 5G mreža u Splitu, a do kraja godine 5G mrežu ćemo uspostaviti i u Rijeci. Naravno, tu je i Osijek gdje je 5G mreža implementirana od konca prošle godine u okviru programa „Osijek, prvi 5G grad u Hrvatskoj“. Dakle, do kraja ove godine imati ćemo 5G mrežu u cijelom Zagrebu te u Splitu, u centru Osijeka te jednom dijelu Rijeke, dok do sredine iduće godine 5G mrežom planiramo pokriti području cijele Hrvatske.

Kada govorimo o 5G, moramo spomenuti i optičku infrastrukturu kao okosnicu razvoja širokopojasnih mreža. Optička mreža sastoji se od tri ključna dijela - jedna je tzv. pristupna optička infrastruktura (tzv. agregacijska mreža) na koju se povezuju bazne stanice i pristupni čvorovi fiksne mreže, zatim je tu tzv. core optička mreža kojom se povezuju agregacijske točke na Internet dok treću stavku predstavlja optička mreža do korisnika (Fiber to the home FTTH). U Telemachu intenzivno gradimo FTTH mrežu, dok smo core i agregacijsku mrežu uspostavili tijekom 2021. godine kroz cijelu Hrvatsku, čime su stvoreni preduvjeti za uspostavljanje 5G mreže i izgradnju FTTH infrastrukture.

Planirate li uvođenje FWA?

Kapacitet mobilne mreže ograničen je količinom spektra i gustoćom odašiljača te predstavlja dijeljeni kapacitet na nekom području pokrivanja. U gusto naseljenim područjima teško je u isto vrijeme osigurati zadovoljavajući kapacitet mreže za pametne telefone i kućne uređaje, a uvođenje FWA usluge zahtjeva dodatno planiranje i kvalitetno upravljanje kapacitetima kako ne bi došlo do zagušenja baznih stanica.

Već nekoliko godina u ponudi imamo tzv. pokućni Internet na 4G tehnologiji kao zamjensku uslugu za fiksni priključak, a razmišljamo o takvoj usluzi i na 5G tehnologiji.

Iako govorimo o zamjenskoj usluzi za fiksnu, potrebno je razlikovati usluge na optici koje nudimo s brzinama već od 300/150 Mbps i FWA uslugama gdje brzine nije moguće garantirati u svim uvjetima za veliki broj korisnika na nekom manjem području.

U čemu su prednosti vaše 10 gigabitne optičke mreže koju gradite, koje su njene tehnološke karakteristike?

Optička mreža koju gradimo u Telemachu najbrža je u Hrvatskoj, po brzini usporediva s mrežama u Singapuru i Južnoj Koreji, zemljama koje su rekorderi kad je riječ o internetskim brzinama. Zahvaljujući tome, Telemach već sada donosi internetske brzine i do 40 puta veće od prosječne brzine interneta u Hrvatskoj, u najvećem paketu 2 GB/s.

ITU je donio preporuku ITU-T G.9807.1 o tehničkoj realizaciji simetričnih gigabitnih konekcija korištenjem pasivnih optičkih mreža. Dobavljači opreme su nedavno implementirali navedene preporuke te je XGS-PON (10 Giga simetrična pasivna optička mreža) postala komercijalno dostupna za implementaciju tijekom 2020. godine. Iako je implementacija na razini centralnog sustava (OLT uređaj) uvedena prije 2-3 godine, nedostajali su adekvatni uređaji za korisnike (ONT uređaji).

Kako je Telemach krenuo sa razvojem FTTH mreže tijekom 2021., donesena je odluka o primjeni najnovije raspoložive tehnologije, odnosno XGS-PON. Osim što osigurava potrebe korisnika, ova tehnologija istovremeno osigurava razvoj i u budućnosti, za koju još niti ne znamo što nam sve donosi u smislu zahtjeva vezanih za kapacitete. Ukratko, tehnologiju koju implementiramo prvi u Hrvatskoj moguće je nadograđivati na buduće standarde 50 Gb/p i 100 Gb/s pa će, unatoč godišnjem rastu Internet prometa od 20-30 posto po kućanstvu, naša optička mreža spremno pratiti i podržati rast internet prometa za sljedećih deset i više godina.

Izgradnja XGS-PON mreže se realizira na istim principima kao i G-PON infrastruktura (pasivnim dijeljenjem niti) dok se simetrični i povećani kapacitet mreže osigurava primjenom ITU-T standarda G.9807.1.

Gdje je izgrađena takva mreža i kakva je dinamika daljnje izgradnje?

10 Giga mrežu počeli smo graditi tijekom veljače 2021. na području Sigeta u Novom Zagrebu te nastavili u još nekim zagrebačkim kvartovima, poput Zapruđa, Laništa, Savice, Dubrave… tako da sada imamo više od 35.000 kućanstava u zoni obuhvata naše optičke mreže. Dodatno treba reći da je usluga dostupna i na optičkoj mreži drugih poput Zagrebačkog Digitalnog Grada pa ukupno govorimo o više od 50.000 kućanstava koje smo u mogućnosti spojiti na 10 Giga mrežu.

Što se očekuje od 6G tehnologije za koju se već počinje razmišljati o standardizaciji?

Pri završetku je definiranje područja primjene 6G tehnologije i najveće značajke su uvođenje umjetne inteligencije u upravljanje mrežama/uslugama kako bi se dinamički osigurala najbolja kvaliteta i pouzdanost usluge u nekom trenutku.

Dodatno, specificirane su tehnologije poput osjetilnog Interneta. Naime, nakon virtulane stvarnosti, bitno je prenijeti i osjete poput vibracija kroz mrežu (izrazito bitno za upravljanje uređajima na daljinu).

Uglavnom, 6G će integrirati najnaprednija tehnološka rješenja poput osjetilnog Interneta u samu mobilnu mrežu čime će se značajno poboljšati kvaliteta i dostupnost usluga.

Je li kod nas već moguće koristiti Wi-Fi 6 tehnologiju bežičnih veza?

WiFi6 je dostupan na našim ONT/router uređajima koji su u paketu 2Giga. Iako je podrška na samim krajnjim uređajima još dosta malo zastupljena, vjerujemo da će se cijeli eko sustav širiti, pa samim time i povećati kvaliteta bežičnih mreža u kućanstvima koja koriste naše 10 Giga usluge.