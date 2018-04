Mali iPhone nije mrtav: u pripremi je model SE 2

Ljubitelji iPhonea s manjim ekranima mogu odahnuti – do sada omiljeni modeli 5S i SE mogli bi uskoro dobiti dostojnu zamjenu

Od 4. do 8.lipnja u kalifornijskom San Joseu održava se tradicionalna Appleova developerska konferencija WWDC. To je obično prilika da kompanija predstavi ponešto hardverskih i softverskih noviteta, a čini se kako će tako biti i ove godine. Osim što se očekuju nove inačice iOS-a i macOS-a, oko mogućeg hardvera koji će se pojaviti do sada nije bilo značajnijih informacija.

EEC traži da mu se prijave svi uređaji koji omogućavaju kriptografsku zaštitu

No, sada je francuski portal Consomac otkrio kako je Apple ruskom regulatornom tijelu Eurasian Economic Commission (EEC) predao na odobrenje čak 11 novih varijanti iOS uređaja, i to pod šiframa za koje se može zaključiti da predstavljaju modele novog iPhonea SE 2. Naime, nasljednici iPhonea X nisu predviđeni da dospiju u trgovine prije jeseni, novi iPad već je predstavljen, pa je jedino logično da bi Apple sada mogao osvježiti liniju manjih mobitela.

Dosadašnje uspješnice u ovom obliku, iPhonei 5S i SE i dalje imaju svoje pobornike, većinom one koji se ne žele privikavati na sve veće zaslone, pa se čini kako bi ih Apple uskoro mogao obradovati s novim 4-inčnim modelom i nešto modernijim karakteristikama. iPhone SE, naime, predstavljen je još 2016. godine i od tada je, lani, dobio samo nadogradnju kapaciteta na 64 i 128 GB.

Sudeći prema svim dostupnim informacijama iPhone SE 2 mogao bi imati staklenu stražnju stranu i tako omogućiti bežično punjenje, ali OLED zaslon, "notch", Face ID i ostale novitete najnovije linije za sada još ne. Uređaj bi trebao ostati u manje-više istom kućištu s Home tipkom, imati zaslon iste veličine kao i do sada, a trebao bi ga pokretati A10 Fusion SoC poznat iz iPhonea 7.