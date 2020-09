Ovo su trenutni tech bestselleri!

Neki novi uređaji u posljednje vrijeme okupiraju pažnju nas Hrvata. Sve do proljeća ove godine prolazili su ispod radara naših domova, a potom se samo uvukli u svačiju svakodnevicu. Oni su istovremeni rad i učenje od kuće učinili mogućima, a trenutke za odmor zabavnijima. Cijela situacija s koronom, ljeto i trenutno aktualni povratak u školu te na posao su razlozi zašto se trenutni bestselleri među uređajima naslanjaju na – uvijek nam vrlo važnu uslugu interneta.

Dva su uređaja koja ove godine u Hrvatskoj dobivaju svoju zasluženu slavu. Kako javljaju iz Iskona, prodaja im je u proteklih nekoliko mjeseci narasla za više od 300%, što je itekako značajno za nešto što se dosad smatralo „nišnim“ proizvodom.

MESHtar

Prvi uređaj (pravilnije bi bilo reći: komplet uređaja) je Iskonov MESHtar, proizvod koji „bilda“ kućni Wi-Fi do mjere maksimalne iskoristivosti u svakom kutu prostrane kuće ili stana. To znači da „ruši“ pregradne zidove i sve ostale smetnje koje ne dopuštaju Wi-Fi-ju da dođe do naše terase, vrta ili spavaćih soba na katu kuće. Mnogo konkretniji i kvalitetniji od pojačivača signala, ovaj uređaj počiva na tzv. MESH tehnologiji koja se u prošlosti koristila samo u velikim pogonima poput bolnica i vojnih postrojenja. Napretkom tehnologije MESH uređaji postali su manji, iznimno jednostavni za instalaciju i korištenje te (ono najvažnije) cjenovno dostupni svakom domu koji muči muku s Wi-Fi signalom.

MESHtar ne zahtjeva mrežu nekog određenog operatora niti ugovornu obvezu, već se može koristiti uz bilo koji fiksni Internet kojem treba pojačanje u cijeloj nekretnini. „Od trenutka web narudžbe pa do isporuke prođe svega par radnih dana, a korisnik plaća 49 kuna mjesečno sve dok koristi MESHtra. Ovo kvalitetno i praktično rješenje imamo već dulje u ponudi, no do proljeća su ga odabirali većinom poslovni korisnici, ugostitelji, iznajmljivači apartmana koji su si htjeli trajno riješiti problem s Wi-Fi-jem za radnike ili goste. Kako smo u jednom trenutku ostali zatvoreni u domovima s ukućanima i oslonjeni na internet za komunikaciju, rad i učenje, tako je munjevito narasla potražnja za Iskon MESHtrom i u kućama katnicama, velikim stanovima, nekretninama s vrtom.“, pojasnili su nam u Iskonu razlog porasta prodaje.

U Iskonu je aktualna akcija u kojoj se, uz 49 kuna mjesečne naknade, ne plaća jednokratna naknada za aktivaciju usluge.

Mini router za van – baš svačiji favorit

Osim MESHtra, postoji još jedan donedavno nišni uređaj, koji je od proljeća postao svojevrsni must have svakog doma. Riječ je o Mi-Fi-ju, malom džepnom routeru u koji se umeće podatkovna SIM kartica i potom se na njega spaja više uređaja, na putovanju, u vikendici... Doslovno bilo gdje u pokretu, no u posljednje vrijeme sve češće i kod kuće. Iskonova podatkovna SIM kartica sadrži 60GB prometa mjesečno, brzinu do 150 Mbps, a može se aktivirati te deaktivirati po želji i potrebi Iskonovca – nema ugovornu obvezu pa je praktična i za sezonalno korištenje.

„Uslijed pojačanog rada i učenja kod kuće, obitelji su pronašle dodatnu prednost ovih zgodnih prijenosnih routera sa mobilnim data SIM karticama. Koriste ih da rasterete kućnu mrežu, na način da je nekoliko članova obitelji spojeno na mobilni, a nekoliko na fiksni Wi-Fi.“, pojasnili su u Iskonu činjenicu da je i prodaja Mi-Fi routera višestruko porasla u posljednjih par mjeseci.

U ponudi Iskona nalazi se nekoliko Mi-Fi routera. Međusobno se razlikuju po maksimalnom broju uređaja koji se mogu spojiti na njih i vijeku baterije. Trenutno se ističe Huaweijev model, odmah spreman za SIM karticu, koji s rokom trajanja baterije od 6 sati može paralelno ugostiti čak 16 različitih uređaja. Cijena tog uređaja na Iskon webshopu iznosi 349 kuna.

I za ovaj je bestseller, od narudžbe do dostave na kućnu adresu, potrebno samo nekoliko radnih dana, stoga je započeta back 2 school / back 2 work sezona idealan trenutak da trajno riješimo sve svoje Wi-Fi probleme.