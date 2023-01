Amerikanci guglaju kako postati piloti, a Hrvati žele biti – developeri

Želite li započeti ili promijeniti karijeru, vrlo je vjerojatno da ćete prvo početi istraživati "kako postati nešto" – a prvi korak, to znamo, jest upisati svoj upit u Google i vidjeti što će im to donijeti. Primijetili su to u fintech kompaniji Remitly, pa su istražili što i koliko ljudi "guglaju" u svijetu, kad je riječ o karijerama u kojima bi se željeli okušati.

"Bit ću pilot kad odrastem"

Istraživanje analizira podatke o pretraživanju unutar Googleove tražilice, i to one koji su započinjali riječima "kako postati…". Tako se, kažu autori istraživanja, dobiva točniji pogled na interese ljudi i može se dobiti dojam o tome što oni smatraju svojim "poslom iz snova", negoli u slučaju da se analiziraju upiti poput "poslovi za liječnike".

Na vrhu tako dobivene svjetske ljestvice najpoželjnijih zanimanja je možda i očekivano, ono pilotsko. Istraživanje, koje je obuhvatilo razdoblje od listopada 2021. do listopada 2022. godine, pronašlo je preko 930.000 upita "kako postati pilot", a to zanimanje ujedno je i najpopularnije u SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji.

Top lista najtraženijih zanimanja u svijetu Remitly

Nakon pilota, pri vrhu zanimanja iz snova su sljedeća: pisac, plesač, youtuber, poduzetnik, glumac, influencer, programer, pjevač, a top 10 zatvara zanimanje učitelja.

Ljestvice su podijeljene i prema granama. U području Interneta i društvenih mreža najtraženije kako postati youtuber, influencer, programer, bloger i vloger. U javnom sektoru najviše ljudi pretražuje kako postati učitelj, liječnik, vatrogasac, sudac i policajac, a u znanosti najtraženija su zanimanja profesora, psihologa, terapeuta, znanstvenika i life coacha.

"Kako postati developer?" popularno je pitanje

Uz istraživanje dolazi i karta svijeta s najtraženijim zanimanjima po zemljama – pa ako zumirate na našu regiju, vidjet ćete sljedeće. U Hrvatskoj se najčešće pretražuje kako postati developer, a ista je situacija je i u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. U Srbiji i Sloveniji je to pisac, Austrijanci žele biti glumci, Talijani poduzetnici, a samo Crnogorci slijede zapadne trendove i većinom bi htjeli biti piloti.

Želite li i vi postati developerom, nakon Googlea uputit ćemo vas na naš developerski portal debug.hr. Želite li se, pak, okušati kao pilot, imamo detaljne upute i za taj pothvat.