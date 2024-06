DNK se sigurno može čuvati u polimeru nalik na jantar

U filmu "Jurski park" znanstvenici su izvukli milijun godina stari DNK iz jantara i iskoristili ga za stvaranje populacije davno izumrlih dinosaura. Djelomično inspirirani tim filmom, istraživači MIT-a razvili su staklasti polimer nalik na jantar koji se može koristiti za dugotrajnu pohranu DNK, bilo da je riječ o cijelim ljudskim genomima ili digitalnim datotekama poput fotografija.

Razgradivi duroplast

DNK je vrlo stabilan i relativno ga je lako sintetizirati i sekvencirati. U teoriji, kažu istraživači, šalica za kavu puna DNK mogla bi pohraniti sve podatke svijeta. MIT-ovi znanstvenici su prije tri godine razvili način pohranjivanja DNK u čestice silicijevog dioksida; problem je bio što je taj postupak trajao nekoliko dana. Uz to, za uklanjanje DNK iz čestica trebala je nimalo bezopasna fluorovodična kiselina.

Novi polimer nalik na jantar može pohraniti DNK na sobnoj temperaturi dok istovremeno štiti molekule od oštećenja uzrokovanih toplinom ili vodom Elisabeth Prince, Ho Fung Cheng, James L. Banal, Jeremiah A. Johnson

Kasniji eksperimenti doveli su do razgradivog duroplasta, polimera koji tvori krutinu kada se zagrije. Uz to, njegove se veze lako cijepaju, što omogućuje kontroliranu razgradnju polimera. Istraživači su izraditi duroplast od stirena i poprečnog povezivača koji zajedno tvore umreženi polistiren, duroplast sličan jantaru. Ovaj duroplast je vrlo hidrofoban pa sprečava ulazak vlage i oštećenje DNK.

Oslobađanje DNK

Istraživači su metodu nazvali T-REX (Thermoset-REinforced Xeropreservation). Proces ugrađivanja DNK u polimernu mrežu trenutno traje nekoliko sati, no mogao bi se skratiti daljnjom optimizacijom, objašnjavaju istraživači u svom radu objavljenom u časopisu Journal of the American Chemical Society. DNK se pak oslobađa dodavanjem cisteamina koji polistirenski duroplast razbija na manje dijelove. Dodavanje deterdženta SDS uklanja DNK iz polistirena bez oštećenja.

Istraživači s MIT-a osmislili su način za kapsuliranje DNK u duroplastični polimer poznat kao umreženi polistiren. Nakon što se DNK ugradi u polimer, može se ponovno osloboditi tretiranjem polimera cisteaminom Elisabeth Prince, Ho Fung Cheng, James L. Banal, Jeremiah A. Johnson

Koristeći ove polimere, istraživači su pokazali da mogu inkapsulirati DNK različite duljine, od desetaka nukleotida do cijelog ljudskog genoma, više od 50.000 parova baza. Uspjeli su pohraniti DNK u kojem je kodiran "Proglas o ukidanju ropstva" i logo MIT-a, uz glazbenu temu iz "Jurskog parka". No najvažnije je to što u cijelom procesu pohrane i uklanjanja DNK nije otkrivena nikakva pogreška, što je ključ daljnjeg razvoja ovog sustava za pohranu digitalnih podataka.