Hrvati za iPhone 14 moraju raditi gotovo 214 sati

Dok Švicarci za početnu inačicu iPhonea 14 moraju raditi 34,67 sati, a Amerikanci 38,23 sata, Hrvati moraju čak 213,57 sati. Pokazuje to iPhone 14 Index, kojeg je prema podacima godišnje medijalne plaće napravio CompareDial.

iPhone najlakše kupuju stanovnici Luksemburga

Švicarsku s Hrvatskom nije lako usporediti, no što ako otiđemo u još veću krajnost? Na primjer, građanin Nigerija mora potrošiti 69,12 posto svoje godišnje plaće za kupnju iPhonea 14 od 128 GB. To bi, prema CompareDialu, trebalo biti oko 1.437 sati rada, odnosno 179,71 dana. Inače, u ovoj afričkoj zemlji Appleov popularni mobitel košta 1.485 eura, što je ipak značajno više nego u ostatku svijeta.

Nadalje, iPhone 14 najlakše mogu kupiti stanovnici Luksemburga, a sve zahvaljujući kombinaciji relativno niskih stopa poreza te medijalnim plaćama koje su među najvećima na svijetu. Podaci tako navode da prosječni stanovnik Luksemburga treba potrošiti samo 1,61 posto svoje godišnje plaće za kupnju novog iPhonea, odnosno 33,50 sati.

iPhone 14 Index. Foto: CompareDial

Gori smo od Slovenije, ali bolji od Srbije i BiH

No, vratimo se još malo na Hrvatsku. Dakle, prosječni Hrvat mora potrošiti 10,27 posto svoje godišnje plaće da bi kupio novi iPhone. U satima to iznosi već spomenutih 213,57 sati rada, a u danima čak 26,70 dana. Od nas bolje stoji Slovenci, koji za početni iPhone 14 trebaju izdvojiti 5,90 posto godišnje plaće, 122,71 sati rada ili ti 15,34 dana.

U Srbiji je situacija značajno lošija, pa tako prosječni tamošnji stanovnik za novi iPhone mora raditi 438,72 sata ili 54,84 dana. Riječ je o 21,09 posto njihove godišnje plaće. Ništa bolje nije ni u Bosni i Hercegovini, gdje početni iPhone 14 košta 26,23 posto godišnje plaće. Konkretnije, stanovnik Bosne za ovaj mobitel mora raditi 545,57 sati, odnosno 68,20 dana.

Zanimljivo je još za napomenuti da je najskuplje kupiti iPhone 14 u Turskoj, prvenstveno zbog visoke inflacije, a da ga je najjeftinije kupiti u Japanu, Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Cjelokupni iPhone 14 Indeks, dostupan je na sljedećoj poveznici.

Napominjemo da je CompareDial crpio podatke medijalne plaće sa stranica Our World in Data i The World Bank DataBank, a nešto su uzeli i iz relevantnih ministarstava, ovisno o kojoj je zemlji riječ. Podaci o cijenama iPhonea 14 potječu iz Apple Storea ili Appleovih ovlaštenih prodavača te uključuju PDV. CompareDial navodi da su cijene bile točne na dan 9. rujna 2022. godine.