‘Moždana magla’ pogađa sve više, sve mlađih ljudi
Velika američka studija ukazuje na drastičan porast poteškoća s pamćenjem i fokusom
Nova velika američka studija otkrila je da se udio odraslih osoba u dobi od 18 do 39 godina koji prijavljuju ozbiljne teškoće u koncentraciji, pamćenju ili donošenju odluka gotovo udvostručio u posljednjem desetljeću, s 5,1 % u 2013. godini na 9,7 % u 2023. Istraživanje, objavljeno u časopisu Neurology, koristilo je podatke više od 4,5 milijuna ispitanika iz ankete Behavioural Risk Factor Surveillance System.
Ključni pokretač ovog trenda ljudi su mlađe dobi. Naime, dok se kod osoba starijih od 70 godina čak bilježi blagi pad slučajeva kognitivnih problema, teškoće s pamćenjem, koncentracijom i odlučivanjem sve više muči sve mlađu populaciju.
Ozbiljan signal
Stručnjaci upozoravaju da je ovo ozbiljan signal. Iako se ne radi o klinički potvrđenoj demenciji, ovoliko masovna promjena može, kažu, odražavati pogoršanje kognitivnih sposobnosti u radnoj populaciji, s velikim posljedicama za produktivnost, obrazovanje i zdravstveni sustav. Autori ističu da ključnu ulogu imaju društveni i strukturni faktori: "moždana magla" naime znatno češće pogađa osobe s nižim prihodima i nižom razinom obrazovanja, ali i rasne i etničke manjine.
Iako uzroci još nisu potpuno razjašnjeni, moguće objašnjenje obuhvaća sve stresniji radno‑životni ritam mladih odraslih, rast multitaskinga, digitalnu preopterećenost, loš san, povećanu anksioznost i financijske pritiske s jedne te manje društvenih i zdravstvenih resursa s druge strane, kažu istraživači.