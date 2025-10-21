‘Moždana magla’ pogađa sve više, sve mlađih ljudi

Nova velika američka studija otkrila je da se udio odraslih osoba u dobi od 18 do 39 godina koji prijavljuju ozbiljne teškoće u koncentraciji, pamćenju ili donošenju odluka gotovo udvostručio u posljednjem desetljeću, s 5,1 % u 2013. godini na 9,7 % u 2023. Istraživanje, objavljeno u časopisu Neurology, koristilo je podatke više od 4,5 milijuna ispitanika iz ankete Behavioural Risk Factor Surveillance System.

Uz manje odstupanje, broj slučajeva kognitivnog invaliditeta stalno raste iz godine u godinu Adam de Havenon i sur.

Ključni pokretač ovog trenda ljudi su mlađe dobi. Naime, dok se kod osoba starijih od 70 godina čak bilježi blagi pad slučajeva kognitivnih problema, teškoće s pamćenjem, koncentracijom i odlučivanjem sve više muči sve mlađu populaciju.

Ozbiljan signal

Stručnjaci upozoravaju da je ovo ozbiljan signal. Iako se ne radi o klinički potvrđenoj demenciji, ovoliko masovna promjena može, kažu, odražavati pogoršanje kognitivnih sposobnosti u radnoj populaciji, s velikim posljedicama za produktivnost, obrazovanje i zdravstveni sustav. Autori ističu da ključnu ulogu imaju društveni i strukturni faktori: "moždana magla" naime znatno češće pogađa osobe s nižim prihodima i nižom razinom obrazovanja, ali i rasne i etničke manjine.

Broj prijavljenih slučajeva drastično raste među mlađim punoljetnicima Adam de Havenon i sur.

Iako uzroci još nisu potpuno razjašnjeni, moguće objašnjenje obuhvaća sve stresniji radno‑životni ritam mladih odraslih, rast multitaskinga, digitalnu preopterećenost, loš san, povećanu anksioznost i financijske pritiske s jedne te manje društvenih i zdravstvenih resursa s druge strane, kažu istraživači.